UPN reclamará el lunes al ministro de Fomento que licite el TAV antes de fin de año

El anuncio de Esparza se registra después de que el vicepresidente foral de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, haya confirmado que «ultima» una propuesta de convenio sobre el corredor ferroviario para remitir a Fomento.



«Llevamos meses y meses hablando del TAV y ha llegado el momento de la verdad. Se ha terminado la incertidumbre y ya vale de marear la perdiz y de jugar con el interés general de la sociedad navarra», reza el comunicado de UPN.



Entiende Esparza que «ha quedado demostrado que Bildu, Podemos e I-E no quieren la alta velocidad para Navarra», por lo que ha pedido a Ayerdi «que se sume al Gobierno de España y entre ambos desarrollen esta infraestructura».



Esparza señala que UPN ha llegado a un acuerdo presupuestario con el Gobierno español a cambio de las obras del AVE y puntualiza que «si no es por ese acuerdo hoy no estaríamos hablando del TAV, porque tanto Barkos como Ayerdi estaban enfrascados en otras cosas y, además, les resultaba incómodo porque les generaba discrepancias con sus socios, como así ha sido».