Barkos considera que el TAV no debería ser un problema y el PSN ofrece su «mano tendida» a Ayerdi

Barkos, que ha participado hoy en el acto de apertura del curso académico de la Universidad Pública de Navarra, ha comentado a los periodistas que es siempre «muy optimista» y cree que las discrepancias con EH Bildu, Podemos e I-E sobre el TAV «deberían solucionarse».

Aviso de Podemos

El secretario general de Podemos, Eduardo Santos, por su parte, ha advertido hoy al Gobierno que se puede poner «en riesgo político la confianza» si firma con el Estado un convenio para la construcción y financiación del TAV pese al rechazo de sus socios y por la ausencia de un proceso participativo.



«Si hay un proceso de participación transparente y políticamente vinculante, deberemos aceptar por coherencia democrática la decisión», pero no siendo así, «la firma o un compromiso presupuestario pondrían en riesgo político la confianza del cuatripartito», ha dicho Santos. EH Bildu se ha manifestada también en el mismo sentido.



Y ha añadido en rueda de prensa que este riesgo «es algo evidente por parte de Podemos y de otras fuerzas que están dando su apoyo al Gobierno» de Uxue Barkos.



El PSN «tiende la mano» a Ayerdi»



El secretario de Coordinación Territorial del PSOE y miembro del PSN, Santos Cerdán, ha dicho hoy que su partido «tiende la mano al vicepresidente Manu Ayerdi para que firme lo antes posible el convenio que permita las obras» del tren de alta velocidad en Nafarroa, una infraestructura «fundamental para el desarrollo económico de la Comunidad».



El vicepresidente foral de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, informó ayer de que «ultima» una propuesta de convenio sobre el corredor ferroviario navarro para remitir al Ministerio de Fomento, un proyecto al que se siguen oponiendo los demás socios del Gobierno: EH Bildu, I-E y Podemos.



AHT Gelditu rechaza el «proceso participativo» del Gobierno



«Lo que plantea Manu Ayerdi no es un proceso participativo sino que nos invita a ser convidados de piedra en un proyecto y unas decisiones ya tomadas de antemano. Esta jugada por tanto no la podemos más que calificar como un ejercicio de lavado de cara y de propaganda», ha destacado el colectivo AHT Gelditu, rechazando la propuesta del vicepresidente de poner en marcha un proceso participativo pero sín carácter vinculante.



«¿Por qué este rechazo a permitir un debate sosegado sobre otras alternativas que suponen un menor coste, un escaso impacto en el territorio, un mejor servicio a los pueblos y la seguridad de que pueden llevar mercancías?», ha preguntado