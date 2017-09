Comptos defiende la legalidad de no entregar los borradores sobre la planta de Ultzama

«Y está suscrito por el letrado y letrada que conforman dicha asesoría», ha aseverado en la comisión parlamentaria de investigación sobre la planta de biometanización.



Olaechea ha incidido en que ofrece «su plena y permanente disposición» para colaborar en la investigación y ha subrayado que las conclusiones obtenidas se recogieron en el informe definitivo, que ha calificado como «el único documento válido».



«Lo demás son borradores y se redactaron cuando el trabajo no estaba concluido», ha recalcado, para explicar que los borradores ofrecen una visión «incompleta y parcial y no válida de la actuación fiscalizada en tanto no recogen la opinión de la Cámara».



Asimismo, ha explicado las distintas fases del procedimiento fiscalizador y ha precisado que en todas ellas se recogieron «aportaciones técnicas y jurídicas» del personal participante, se recabó nueva documentación y se fueron modificando borradores en función de las nuevas pruebas.



En cualquier caso, ha indicado que se ha realizado una «fiscalización completa y laboriosa», que ha tenido un periodo de duración de cinco meses desde el campo de trabajo hasta la conclusión.



Olaechea ha indicado que «ningún órgano de control externo» ha entregado borradores a solicitud de comisiones parlamentarias, sino que «solamente entregan el informe aprobado y publicado».



El director de la asesoría jurídica de la Cámara, Luis Ordoqui, ha explicado que «avala la legalidad de las resoluciones» de Olaechea con sus informes, y ha lamentado que se haya acusado a Comptos de «falta de colaboración» con la comisión. «Nada más lejos de la realidad», ha zanjado.

Reacciones de los grupos

El portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha señalado que «no tiene precedentes y es injustificable» la actitud de Olaechea, «negándose a entregar el borrador del informe», una negativa que «alimenta sospechas de que hay algo que no quiere que sepamos».



El representante de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha valorado que el procedimiento ha sido el «correcto» y ha lamentado que UPN tenga la intención de «alimentar una sospecha» respecto a Comptos.



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado «no entender la obcecación de UPN» por un documento y ha apuntado que «desde el trabajo de campo hasta el final hay un montón de discusiones», pero UPN «quiere quedarse en el primer momento».



Carlos Couso, de Podemos, ha indicado que los borradores y documentos parciales «son algo que, si se maneja fuera de ese informe final, puede llevar a manipulaciones», y ha acusado a UPN de tener «ánimo de obstruir».



Guzmán Garmendia (PSN) ha felicitado el trabajo de la Cámara de Comptos, que ha calificado como «bueno», y ha apostado por cambiar la Ley de Transparencia «de forma urgente».



Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha agradecido la explicación «técnica» de Olaechea y ha aseverado que «lo importante» es el informe definitivo y que UPN «ha despreciado la ley».