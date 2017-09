Tapia aboga por preparar el concurso de La Naval para que el astillero pueda seguir

En declaraciones al término de su reunión con los sindicatos del astillero, la consejera ha afirmado que lo prioritario es ahora «centrarse todos, accionistas, equipo directivo, trabajadores e instituciones, en que ese concurso se prepare de la mejor manera posible y más eficiente. No nos cerramos a la constitución de esa mesa pero hoy no la vemos necesaria».



Ha señalado que «todos los agentes implicados» deben «poner en marcha las medidas oportunas, en la medida de nuestras posibilidades, para conseguir que del concurso se salga con una opción adecuada, de futuro, seria y con unas mínimas garantías para el astillero».



Tapia ha insistido en que «es del máximo interés de este Gobierno que la Naval continúe siendo un astillero de referencia», por lo que ha indicado que el concurso de acreedores «se puede preparar de muchas maneras pero hay que buscar la que garantice su continuidad y que tenga un proyecto de futuro viable pero a largo plazo».



A juicio de la consejera, la hora de organizar esa mesa de negociación será «en el momento en que se nombren juez y administrador concursal. Entonces sabremos en qué condiciones nos encontramos, qué tipo de trabajo podemos empezar a hacer y, para esa hipotética mesa que se pueda constituir en un futuro, ir trabajando con el Ministerio español sobre qué tipo de ayudas y colaboraciones se pueden poner en marcha».



La prioridad ahora es, en su opinión, «evitar problemas adicionales al que ya acarrera el propio concurso y conseguir que los trabajadores y las contratas puedan continuar con su actividad de la forma más normalizada posible. Esa es la tarea que nos toca en estos momentos como Gobierno, no a nosotros como responsables, pero sí colaboradores necesarios para llevarlo adelante».



Para lograrlo, se trata de conseguir que los buques que están ya contratados puedan estar terminados de forma ordenada, con su financiación, con acuerdo con los armadores y poder llevarlos adelante de la mejor manera posible.

Sobre los actuales accionistas



Respecto a si el Ejecutivo autonómico está decepcionado con el comportamiento de los actuales propietarios y accionistas mayoritarios, Ingeteam y Murueta, Tapia ha manifestado que «hablar de lo que ha ocurrido nos puede llevar mucho tiempo y estar entretenidos en ello pero la realidad es que nos encontramos abocados al concurso, a las puertas de él, y ahora se trata de ser eficientes en su preparación».



Tapia también se ha referido a los movimientos que llevó a cabo el empresario asturiano afincado en Miami Manuel del Dago, accionista minoritario que se ofreció a hacerse con el control del accionariado y salvar el astillero. Con relación a la reunión que ambos matuvieron, la consejera ha afirmado que de momento lo que «ha demostrado es que, o no lo había planteado bien inicialmente, o ha incumplido desde luego su palabra».



La consejera ha explicado que Del Dago «tenía unos planes, llegó a modificar la situación incluso del consejo de administración porque iba a inyectar dinero y evitar el concurso de acreedores, y tras pedirnos más tiempo, finalmente ha decidido que no lo va a hacer de momento. Veremos si lo hace en el futuro.