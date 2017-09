Contador vence en L'Angliru y Froome confirma el maillot rojo

Contador, que hizo el ascenso de L'Angliru en solitario ha vencido sin oposición con un tiempo de 3h.31.33. A 17 segundos han entrado el holandés Wouter Poels y Froome (Sky) y a 35 el ruso Ilnur Zakarin, que conquista el tercer lugar del podio.



Froome, Nibali y Zakarin subirán al podio de Madrid este domingo. Contador será cuarto a 3.11 minutos.

Mañana etapa final entre Arroyomolinos y Madrid, de 117,6 kilómetros.

Despedida entre lágrimas

Contador ha resumido, rodeado de los suyos, muy emocionado y entre lágrimas, que «no puede haber una despedida mejor» que la que ha tenido él hoy ganando en la cima del L'Angliru. El corredor se despedirá del ciclismo profesional con la llegada de la Vuelta a Madrid.



«Creo que puede haber mil despedidas pero es complicado poner fin a una carrera deportiva mejor que ganando en el Angliru. Es una cosa más para la historia. No puede haber una despedida mejor», ha dicho el corredor castellano.



Contador ha recordado que fue «una pena» el tiempo perdido en Andorra en la tercera etapa de la Vuelta, lo que le ha impedido pelear por la victoria fina, pero ha dicho que eso le ha «permitido disfrutar de la cara como un juvenil», en la que no ha hecho más que atacar.



El de Pinto se ha emocionado cuando se le ha recordado el cariño del público y no ha podido seguir hablando: «solo puedo dar gracias a la gente, para mí ha sido un regalo esta Vuelta», ha agradecido a la afición.