Super Amara Bera Bera se complica su futuro en Europa (26-25)

Las donostiarras estuvieron en la primera mitad totalmente controladas por el joven equipo luso, con una media de edad que ronda los 20 años y jugadoras como Joana Resende de 16, que no tuvieron problemas para mantener el tipo en el polideportivo José Antonio Gasca.



El Colegio Gaia dominó la primera mitad gracias a sus contraataques y al buen hacer de Soares, una incógnita indescifrable para el conjunto vasco que gracias a sus extremos pudo llegar al descanso con un gol de desventaja.



Monse Puche arengó a su equipo en el vestuario y el Bera Bera reaccionó en la segunda mitad, con un buen trabajo de Cardoso y Aramendia para tomar la iniciativa en el marcador, aunque siempre con mínimas rentas de uno o dos goles.



Las portuguesas se lo creyeron y ya no renunciarían a nada, pelearon cada balón como si en ello les fuera la vida y las españolas estuvieron contra las cuerdas casi hasta el pitido final porque el Colegio Gaia encontraba siempre hueco para acceder a la red local.



Finalmente, y después de una disputada segunda parte, Arderius, novedad esta temporada en el bloque vasco, hizo el 26-24, que se redujo a la mínima expresión con un gol postrero de Soares, que deja la eliminatoria totalmente abierta y en contra de un Super Amara Bera Bera que tendrá que sudar para no quedar apeado a las primeras de cambio en Europa.