Denuncian dos abusos sexuales en Antsoain

«Ante estos hechos, solo podemos sentir enfado y rabia, mucha rabia, y queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo lleno de solidaridad a las mujeres agredidas», han añadido.



«Los asesinatos y las violaciones son solo la punta del iceberg, pero por debajo hay todo un sistema invisible que posibilita esta violencia directa: el sistema heteropatriarcal», han destacado.



«Es responsabilidad de toda la ciudadanía construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta a la violencia que sufrimos las mujeres. La complicidad con los agresores y la pasividad ante cualquier tipo de agresión ya no valen. Ya va siendo hora de articular una verdadera red social que acabe con la violencia contra las mujeres. Tenemos que dejarles claro que nadie va a tolerar ninguna actitud sexista, machista ni homófoba y que no queremos agresores en nuestros espacios», han reclamado.



Otra denuncia en Ugao



Por otra parte, la Ertzaintza ha abierto un atestado por una denuncia por una agresión física a una joven durante las fiestas de la localidad vizcaina de Ugao, ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua.



Los hechos se han producido sobre las 5.45 horas de la pasada madrugada en el recinto festivo de Ugao, que este fin de semana lleva a cabo sus celebraciones en honor a la Virgen de Udiarraga.



Según el departamento de Seguridad, se habría producido una agresión a una joven por parte de un varón, aunque la Ertzaintza no ha recibido ninguna denuncia y ha abierto un atestado debido a que varios agentes acudieron al lugar de los hechos.



EH Bildu de Bizkaia ha publicado un tuit en el que asegura que «una joven ha denunciado una agresión sexista en Ugao» y agrega que «por ello se realizará una concentración a las 20.00 en la plaza».



Las fuentes del departamento de Seguridad han señalado a primeras horas de esta tarde que la Ertzaintza no ha recibido ninguna denuncia por agresión sexista en Ugao y que el atestado se ha abierto en principio por una «agresión física».



Si se produjera una denuncia por agresión sexista, la Policía autonómica cambiaría la calificación del delito investigado.