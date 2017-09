Colau insiste en que hará «lo posible» para facilitar un referéndum que Iglesias ni cita

Catalunya en Comú y Podemos, que no Podem –su líder, Albano Dante Fachin, estaba en otro acto a favor del proceso constituyente–, han celebrado la Diada Nacional catalana con un acto en Santa Coloma de Gramenet, uno de los feudos que el PSC mantiene en el antes inexpugnable cinturón rojo de la capital catalana. Una cita que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado para reiterar que no pondrá en riesgo el Ayuntamiento, pero que hará «todo lo posible» por facilitar la votación el 1-O, y que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ni ha mencionado.

Colau ha considerado «justa» la indignación de mucha gente ante el «inmovilismo de un Gobierno del PP absolutamente demofóbico», sobre todo después del registro de la Guardia Civil en la redacción del semanario ‘El Vallenc’, que la alcaldesa ha calificado de «vergüenza». «Es una imagen indigna de un Estado que se quiera decir democrático», ha añadido.

Sobre el 1 de octubre, sin embargo, no ha avanzado novedad ninguna. Ha reiterado que su obligación «es respetar la institución y a sus trabajadores, porque es de todos, no porque lo diga Rajoy». «Pero con la misma firmeza digo que voy a hacer todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar el 1 de octubre en Barcelona. No nos asustan sus amenazas, que no se equivoque». También ha apuntado que «en Catalunya tampoco se están haciendo las cosas tan bien como se podían hacer» y ha vuelto a reivindicar un referéndum «que interpele al conjunto de la ciudadanía». «El problema no es que el referéndum sea unilateral respecto a España, es que sea unilateral respecto a la mitad de Catalunya», ha rematado.

Por último, Colau ha saltado hoy ante las presiones que le llegan desde el entorno independentista, en especial desde la derecha catalana, a quien no ha aceptado «ni una lección». «No aceptamos lecciones de Convergència que hasta hace dos días no tenía ni idea de lo que es la desobediencia, estaba con el PP firmando las mismas leyes que nos reprimían».

Una alianza para echar al PP y ¿un tripartito catalán?

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha mencionado ni una sola vez el referéndum del 1 de octubre en un discurso centrado en la clave estatal y en el que ha supeditado la soberanía catalana al cambio en el Estado: «¿Quién niega la soberanía en Catalunya? El Partido Popular. ¿Sabéis por qué? Porque puede, porque sigue parasitando el Estado». «Lo primero, lo urgente, es arrimar el hombro para sacar al PP del Gobierno de España», ha añadido.

En un discurso que ha sonado a una hipotética nueva moción de censura, Iglesias ha apelado a todos los socios que necesitaría para el éxito, menos a EH Bildu. «Hace falta un nuevo compromiso histórico para sacar al PP», ha asegurado antes de apelar tanto al PDEcat y al PNV como al PSOE. «Vi a Sánchez ganando a Susana Díaz defendiendo una España plurinacional», ha considerado.

El guiño más destacado, sin embargo, ha sido el realizado a ERC, en clave catalana de futuro. «No es imposible imaginar un Gobierno progresista en Catalunya hablando con un Gobierno progresista en España» que desemboque en un referéndum acordado cuyo resultado Iglesias ha asegurado que respetaría.