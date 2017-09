El Supremo revisa este martes la fecha límite de inhabilitación para Arnaldo Otegi

La deliberación de la Sala Penal del Alto Tribunal se producirá a puerta cerrada y se desconoce cuándo se dará a conocer la resolución.



Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación, una pena que el Supremo redujo a seis años y medio. Ambas condenas llevaban asociada una pena de inhabilitación.



Según la Audiencia, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público no habrá sido cumplida hasta el año 2021. Por ello se le impidió ser candidato a lehendakari en las últimas elecciones autonómicas.



«Nos encontramos ante una ejecución en curso, en la que desde hace años se han dictado resoluciones firmes y consentidas que afectan a la ejecución de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público», dijo la Audiencia Nacional en el auto que ha recurrido Otegi ante el Supremo.



La defensa de Otegi, que en principio no contemplaba recurrir al entender que dicha medida no era aplicable puesto que no se especificaba qué cargos públicos tiene vetados, argumenta que como la pena de cárcel se extinguió en marzo de 2016 y la condena de inhabilitación era accesoria a la de prisión, debe considerarse que la duración de la pena secundaria terminó al mismo tiempo que la principal.