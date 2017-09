Barça, Bayern, United, Chelsea y PSG arrancan goleando

Sin sorpresas de calado en la primera jornada de la fase de grupos de esta Champions League. El cartel más atractivo era el que enfrentaba a Barcelona y Juventus. Messi ha vuelto a ser el factor diferencial y ha liderado con su doblete la victoria de los de Valverde. Rakitic ha completado la nómina de anotadores (3-0).



En este mismo grupo D, el Sporting portugués ha ganado en el campo del Olympiakos de Atenas, que ha maquillado el marcador con dos goles en los 5 últimos minutos (2-3).



En el grupo A, el Manchester United ha doblegado al Basilea suizo con goles de Fellaini, Lukaku y Rashford, mientras que el CSKA ha remontado en Lisboa el gol del Benfica, obra del ex realista Seferovic (1-2).



En el grupo B, PSG y Bayern han hecho buenos los pronósticos. Los de Unai Emery han goleado en Celtic Park con pleno de su tripleta ofensiva: dos de Cavani y uno de Neymar y Mbappé. Lustig, en propia meta, ha completado la manita (0-5). Por su parte, los de Múnich han derrotado al Anderlecht con tantos de Lewandowski, Thiago y Kimmich.



En el grupo C, el Chelsea no ha tenido piedad del modesto Qarabag de Azerbaiyán, al que ha endosado un set en blanco. El navarro César Azpilicueta ha metido el tercero de los londinenses (6-0). El que no ha podido modificar el marcador inicial ha sido el Atlético de Madrid, a pesar de sus múltiples ocasiones en el campo de la Roma (0-0). Resultados y clasificaciones.