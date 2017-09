El fiscal pide al Supremo que mantenga hasta 2021 la inhabilitación a Otegi

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional español a diez años de prisión e inhabilitación, una pena de prisión que el Supremo redujo a seis años y medio.



Según la AN, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo no habrá sido cumplida hasta el año 2021.



Además, este tribunal considera que dicha condena es firme, al estimar que Otegi no recurrió contra ella en tiempo y forma.



Para el fiscal del Supremo la condena de prisión fue diferente de la de inhabilitación y, por tanto, esta segunda debe seguir un curso propio.



En su recurso ante el Alto Tribunal, la defensa de Otegi argumenta que la pena de cárcel se extinguió en marzo de 2016 y que, como la condena de inhabilitación era accesoria a la de prisión, debe considerarse que la duración de la pena secundaria terminó al mismo tiempo que la principal.



En esos términos se ha planteado el asunto ante los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que han deliberado este martes sobre el asunto sin que se haya divulgado aún una posible resolución.