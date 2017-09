Alcaldes catalanes se concentrarán el sábado en Barcelona para rechazar la persecución fiscal

La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha considerado «un hecho sin precedentes en un país europeo» que el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, haya ordenado a los fiscales de Catalunya que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.



Lloveras ha asegurado que ambas entidades municipalistas han pactado continuar adelante con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, así como que los alcaldes afectados «irán a declarar, porque no tienen nada que esconder».



Al ser preguntada por la negativa de alcaldes de la CUP a acudir voluntariamente, Lloveras ha subrayado que existe una «unidad de acción absoluta« y ha reiterado que «todos vamos a una, todos iremos a declarar. Eso no quita que haya alcaldes que quieran ir voluntariamente y otros no vayan voluntariamente, pero todos iremos a declarar porque no hay nada que esconder».