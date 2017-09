El president Puigdemont asegura de que el 1-O se votará y «se pondrá luz a la oscuridad»

Con la plaza completamente llena, tanto en las gradas como en la arena, se han oído gritos de «Independència», «Votarem», y «Ballesteros dimissió», en alusión al alcalde de la ciudad, del PSC, porque no quiere colaborar con el referéndum cediendo locales municipales para la votación.

Han intervenido en el acto todas las entidades y partidos soberanistas con representación en el Parlament, y los dos discursos más destacados han sido el del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el del vicepresidente, Oriol Junqueras.

Puigdemont ha destacado la unidad con la que el independentismo llega al 1-O. «Tras tantos años y a menos de veinte días para el referéndum, ¿alguien cree sinceramente que en el 1-O no votaremos? ¿Pero qué país se piensan que somos? ¿Qué gente se piensan que somos los catalanes?», ha exclamado.



«Toda esta gente que nos decían que no podíamos hacer esto , ahora nos dicen que el 1-O no votaremos. ¿Qué creéis que pasará? ¡Claro que votaremos!». Puigdemont ha dejado claro que la independencia «no es para cambiar el nombre del país o hacer lo mismo que el país anterior, porque para eso no nos pondríamos. En Cataluña viviremos y dejaremos vivir. Y el 1-O quedará bien claro».



«Decidle a todo el mundo que tenga dudas que el 1-O tendrán una elección sencilla, que no apuesten por los que nos quieren dejar a oscuras. Salgamos a la calle y cojamos una papeleta de las muchísimas que habrá a disposición. Que cojan una papeleta y que no solo voten, sino que decidan poner luz a una oscuridad que hace demasiados años que dura», ha aseverado.



«Somos demócratas, no perseguimos urnas ni papeletas, no cerramos webs que piden ir a votar, no perseguimos alcaldes, no intimidamos a medios que quieren informar y no tenemos cloacas del Estado para perseguir a líderes políticos».



El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha subrayado que «ante las amenazas que nos lanzan hay que responder con más firmeza. No todo está hecho, pero todo lo que falta por hacer depende de nosotros».



En el mismo acto, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertido que desde el Estado español «nos quieren prohibir la ideas, quieren secuestrar las urnas para que no ejerzamos la democracia, pero hoy decimos bien claro que no lo conseguirán. Que nadie se equivoque, -ha puntualizado- esto va de democracia, somos un país de luchas compartidas, que se ha dejado piel por la democracia y lo seguiremos haciendo».