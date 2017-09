El comité de La Naval reclama una solución política en La Naval y pide comparecer en el Parlamento

Llordán, junto al presidente del comité, Pedro González, y otros miembros del mismo han registrado hoy en el Parlamento de Gasteiz una petición para comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras para exponer la situación que atraviesa la empresa.



Tras registrar el escrito, Llordén se ha referido a las palabras de ayer del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que reconocía que el Gobierno de Lakua «está analizando una participación pequeña» en La Naval y, tras reconocer que es un posicionamiento «importante», ha reclamado al Ejecutivo «más pasos».



Ha considerado que los gobiernos de Lakua y Madrid tienen que entrar en el accionariado de La Naval y crear una mesa de negociación para elaborar un plan industrial «que sea bueno para toda la comarca y que incluya que La Naval siga construyendo barcos de alto nivel tecnológico y valor añadido».



Llordén ha añadido que la empresa debe utilizar la totalidad de sus instalaciones y de la plantilla actuales.



Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que muestre su «apoyo y solidaridad» a los trabajadores de La Naval en la manifestación del próximo día 21 que discurrirá desde el astillero hasta Santurtzi.



«Nos jugamos mucho en la comarca de la Margen Izquierda, no solo 2.000 puestos de trabajo, sino el futuro de los comercios y la hostelería en una zona que ya está destrozada», ha concluido.



En su escrito, el comité de La Naval solicita comparecer en el Parlamento con la mayor urgencia posible para, entre otras cosas, requerir a esta institución que inste al Gobierno de Lakua a la creación de la citada mesa de negociación con el Gobierno español y los representantes de los trabajadores.



También solicita al Gobierno de Urkullu que participe en la elaboración de un plan industrial que tenga como objetivo mantener la capacidad productiva de la empresa, sus instalaciones y plantilla actual, participar en su gestión y que sea considerado como «un segmento generador de empleo y de riqueza social y económica».

EH Bildu: «

EH Bildu considera que el anuncio del lehendakari sobre la posible entrada del Gobierno de Lakua en el accionariado de La Naval es «una muestra de la actitud tibia y errática que está teniendo el Ejecutivo en relación con la situación del astillero porque en Lakua dicen una cosa distinta cada día».

Iker Casanova ve en las palabras de Urkullu «la enésima constatación de que en el Gobierno vasco no existe una política industrial activa y definida, que va improvisando permanentemente ante las situaciones de crisis, que no prevé situaciones que son perfectamente previsibles y que luego no tiene un modelo de intervención claro». El parlamentario de EH Bildu ha estado hoy con el comité de empresa de La Naval en el Parlamento y le ha manifestado una vez más su respaldo absoluto, también en su solicitud de comparecencia en la Cámara.

En relación con las declaraciones del lehendakari, Casanova sostiene que, «aunque en definitiva sería positivo que, como reclaman los trabajadores y también EH Bildu, se materializara esa inversión de dinero público en el astillero», Urkullu evidencia «en realidad una falta de coherencia y definición de la política industrial, además de una permanente improvisación».

El parlamentario soberanista apuesta por la inversión pública en La Naval, por tratarse de un sector estratégico, y solicita asimismo a Lakua que revise «su negativa a activar de forma inmediata una mesa tripartita para resolver la situación del astillero».