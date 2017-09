«Vienen a aprender euskara y a vivir una experiencia, y lo van a hacer de un modo afectivo»

En total, el pasado año se matricularon unas 400 personas en los euskaltegis de AEK en Iruñerria. ¿Confiáis en aumentar esta cifra?

Nuestro objetivo siempre es ese, ya que cuanta más gente se anime al euskaltegi menos años se alargará el proceso de reeuskaldunización, Y de esta forma el poder vivir en euskara será más fácil para todos, puesto que toda esa gente que se anima a aprender euskara realiza una gran contribución hacia quienes ya sabemos, ampliando la comunidad de euskaldunes. Para conseguir ese propósito estamos ahora sumergidos en la campaña de matriculación, con la intención de acercarnos a la ciudadanía.



AEK lleva más de cuatro décadas impulsando el aprendizaje del euskara. ¿Cómo ha evolucionado la forma de enseñar en este tiempo?

La oferta de los euskaltegis ha ido cambiando estos últimos años. Además de los cursos de euskaldunización normales, se ofertan cursos para preparar los exámenes B2 y C1. El modelo de autoaprendizaje está siendo muy demandado en los últimos años. No son clases presenciales, sino que el trabajo se realiza en casa, con tutorías quincenales y una hora de práctica oral en grupo.



¿Cómo valoras la campaña de matriculación impulsada este año por el Gobierno de Nafarroa y 32 entidades locales?

Todos los pasos que se den en favor del euskara son buenos. La campaña que se ha llevado a cabo por el Gobierno no es nueva, hace años que la realizaban los técnicos de euskara de diferentes consistorios. El Gobierno se ha encargado de la dirección, y en principio es un paso interesante, ya que la mayor institución de Nafarroa ha cogido las riendas del impulso del euskara y su aprendizaje. Es muy interesante, importante y beneficioso dar conocer el trabajo que desarrollamos en los euskaltegis, y difundir lo sustancial e interesante que es la comunicación en euskara. Otro de los aspectos interesantes de la campaña es que se da a conocer la relación de ayuntamientos que aportan subvenciones o becas a las personas que están estudiando euskara.



¿En lo que se refiere a ayudas económicas para impulsar el aprendizaje, se ha notado el Gobierno del cambio?

El cambio se ha notado, sí, bien por la disponibilidad de hablar y reunirse con el sector y bien en lo referido a las ayudas económicas. Hay que recordar que veníamos de una situación en la que las subvenciones que recibíamos eran cero euros desde el año 2012 hasta el cambio de Gobierno. Eso sí, hay que insistir en que no son las ayudas que venimos reivindicando. Además, en tiempos de UPN hemos llegado a obtener mayores subvenciones que las actuales, algo que nos parece un auténtico despropósito por parte del Gobierno del cambio. No es por entrar en comparaciones, pero sí resulta sorprendente que el actual Gobierno no haya invertido todavía más en esta materia, teniendo en cuenta los años negros que hemos tenido que padecer con UPN, las situaciones de precariedad laboral a las que hemos sido sometidos...



¿Qué le pedís al Gobierno del cambio y a los ayuntamientos?

Al Gobierno le decimos que no es justo que se nos divida a los euskaldunes. Hay una gran injusticia con este colectivo. La única forma de hacer justicia es cambiando la ley del euskara. Una ley en la que se recojan todas las reivindicaciones de los organismos que trabajamos en favor de nuestra lengua, una ley en la que se nos permita vivir en euskara, una ley que trate a todos los navarros por igual. En el caso de los ayuntamientos, tienen que redactar unas ordenanzas justas. En este aspecto, al Ayuntamiento de Iruñea hay que exigirle que sea modelo, para que de esa manera, los demás municipios sigan su ejemplo. En cualquier caso, una ley no es suficiente. Las instituciones tienen que hacer planes para euskaldunizar todos los espacios, los de paredes adentro y los de fuera. Todo lo citado necesita ser dotado de recursos. Por último, es importante recalcar que la sociedad será la garante de todo ello, empoderándose y exigiendo lo que crea necesario en todo momento.