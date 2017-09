EH Bildu recuerda que en el TAV «lo importante no es quién haga las obras, sino lo que se quiere hacer»

De esta forma se han pronunciado los portavoces parlamentarios tras la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada en una jornada en la que la atención se centra en la reunión prevista entre el Gobierno navarro y el Ministerio español de Fomento para abordar esta cuestión.

Sobre la postura del Gobierno de Nafarroa preguntará UPN a la presidenta Uxue Barkos en el próximo pleno parlamentario. En esa sesión, según ha adelantado el regionalista Javier Esparza, le preguntará «si Navarra va a ayudar o va a poner palos en la rueda, si va a contribuir o a ralentizar, si va a colaborar o declararse en rebeldía».

Esparza, quien ha opinado la presidenta ha cedido «al chantaje de Bildu y Podemos que la amenazaron con que no le iban a aprobar los presupuestos y por eso ha claudicado», ha dicho que espera que facilite las cosas y eso implica entregar los proyectos. Si se negara, a su juicio, no podría seguir en el cargo.

Al portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, le gustaría que el ministro se «siente, lea, estudie y acepte la propuesta que le va a hacer Navarra», porque es una «infraestructura estratégica para Navarra y para el resto del Estado» si se cumplen las condiciones que desde el primer momento ha planteado esta coalición.

Martínez, quien imagina que Fomento ya conoce esa propuesta en líneas generales, ha mostrado dudas sobre si el Estado no habrá roto el convenio porque «no le gustaba la respuesta de Navarra, porque no estaba lo suficientemente comprometido con el TAV».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha reiterado que no les gusta lo planteado por Fomento porque no quieren que ni Madrid ni Navarra realicen el TAV y en ese sentido ha remarcado que «lo importante no es quién haga las obras, sino lo que se quiere hacer».

Respecto a la reunión, no cree que vaya a haber un cambio de posiciones, ya que si el ministerio cambiara, «volvería a hacer el ridículo». En cuanto a la petición de que Nafarroa entregue ahora los proyectos a Fomento, ha indicado que es «imposible» porque hay unas fechas de entrega previstas para octubre y noviembre.

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez, quien ha abogado por un proceso participativo, ya que «Navarra no ha decidido en ningún momento el tren que quiere», ha manifestado que «no es una buena noticia» lo acordado respecto a este proyecto y ha acusado a UPN y PP de instrumentalizar el tema y no creer en los intereses y necesidades de los navarros.

Por el PSN, María Chivite, quien ha instado al Gobierno navarro a entregar a Fomento la propuesta de convenio que no se envió la semana pasada, ha insistido en que si de verdad está comprometido con esta infraestructura debería demostrarlo respondiendo con su propuesta, que se supone está ya preparada.

En su opinión, lo deseable es que haya acuerdo y convenio entre las dos administraciones, para que Nafarroa pueda tomar parte en las decisiones sobre el modelo ferroviario, el bucle de Iruñea y otras cuestiones.

Por el PP, Ana Beltrán ha denunciado las «falsedades» del Gobierno navarro en relación con esta infraestructura y ha reprochado a la presidenta que hable de «desfachatez» del Gobierno español cuando en el momento de elegir «entre el futuro de la comunidad y que llegue la alta velocidad ha elegido seguir siendo presidenta».

Sobre la reunión, ha comentado que el ministro ha dicho que ve «más conveniente trabajar conjuntamente ambas administraciones». Ha pedido al Ejecutivo navarro que «entregue lo que tenga que entregar para que pueda empezar el Gobierno de España».

Desde I-E, José Miguel Nuin, quien se ha felicitado por que de momento «ha fracasado» la firma de un convenio que era continuación del convenio de 2010, ha insistido en que el tema es que «es un mal proyecto y hay que rechazarlo, lo ejecute Navarra o el Estado».