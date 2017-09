Neus Lloveras: «Tenemos un mandato con la ciudadanía, que quiere votar el 1-O»

Los ayuntamientos catalanes jugarán un papel importante en el referéndum del 1 de octubre. Cederán los espacios para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir y trabajarán para que la gente vote «con total normalidad». «En el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú entendemos que nuestra obediencia la debemos a los ciudadanos de nuestra ciudad, y tenemos un mandato de la ciudadanía de poder votar el 1-O. Y eso para nosotros es lo mas importante», destaca en entrevista a NAIZ Neus Lloveras, alcaldesa y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), en la que participan más de 700 municipios.

«Los alcaldes y alcaldesas están muy implicados en la reivindicación de poder tener un Estado propio para poder mantener el bienestar en nuestras poblaciones. Disponer de otra forma de funcionar, porque ahora mismo vemos cómo hay muchos problemas», indica.

Pero esta implicación tiene sus riesgos. Ella, al igual que otros muchos regidores, ha sido citada a declarar por la Fiscalía y ha sido imputada por desobediencia. El miércoles irá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. «Iré porque no quiero provocar situaciones de conflicto, pero creo que no tengo por qué ir a declarar ante el fiscal. El fiscal no tiene ningún argumento para citarme a declarar. No obstante, iré y le diré que no entiendo por qué me cita y que no tengo nada más a declarar», señala tras denunciar la deriva represiva del Estado español.

«Esto no ayuda al diálogo y nos reafirma en la opinión de que este Estado no es el que nosotros queremos. Se ve muy claramente la decadencia democrática que existe en el Estado español y nos reafirma en que queremos un Estado, una república que funcione de otra forma de la que está funcionando el Estado español. La separación de poderes no existe y estamos viendo unas actuaciones que nos retrotraen a años pasados», añade.

El Estado español también quiere convertir a las policías locales en fuerzas represivas, que salgan a las calles para evitar que se realicen actos en apoyo al referéndum. «Todos los ayuntamientos que tenemos Policía local han recibido esta instrucción. Pero la Policía local lo que está haciendo es actuar en proporcionalidad, su objetivo debe ser guardar el orden público», señala, y recuerda que la Policía Local de Vilanova i la Geltrú «nunca hará una actuación violenta en casos donde no existe violencia».

Recuerda que este tipo de actuaciones son competencias de los Mossos d'Esquadra, no de la Guardia Municipal, que es una «Policía de proximidad». Y reconoce que, pese a que los ayuntamientos «intentamos manejar este tema lo mejor posible», los alcaldes y las alcaldesas «nos estamos organizando para reclamar que la instrucción que se ha dado a la Policía local no es aceptable».

Lloveras no tienene intención de ir en contra de sus vecinos y vecinas que están «muy ilusionados» con la cita del 1-O, a pesar del «miedo» que se empeña en imponer Madrid. «Y los alcaldes estamos contentos de ver la gran cantidad de apoyos que nos trasladan los ciudadanos y creo que lo que se organizó el sábado pasado en la plaza San Jaume lo demostró claramente. La gente nos agradece que les escuchemos y que estemos intentando ayudar para hacer posible que el día 1 de octubre se pueda votar con normalidad».

Propuesta de Podemos

En cuanto a la última propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que quiere promover una asamblea de alcaldes para impulsar una consulta pactada, la alcaldesa advierte de que esta idea «llega tarde». «En Catalunya hace muchos años que hemos estado pidiendo poder dialogar, y ahora hemos llegado a un momento en que la opción es votar el día 1 de octubre. Y ahora mismo no hay otra posibilidad. Queremos ejercer nuestro derecho, reconocido internacionalmente a poder opinar y decidir a través de las urnas».