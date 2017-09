El Congreso rechaza mostrar su apoyo a la estrategia de Rajoy para hacer frente al 1-O

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en el Pleno de la Cámara Baja que el objetivo de su iniciativa es que el poder legislativo exprese su respaldo al poder ejecutivo y al poder judicial «en la defensa de la legalidad democrática» en Catalunya, según dice el texto, y ha señalado la importancia de forjar un «amplio consenso» a favor de la proposición.

Aunque el PSOE ha presentado una enmienda, la formación naranja no estaba de acuerdo con uno de los cuatro puntos, el que hablaba de «abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal» para «desterrar la división y reforzar la convivencia» en el Estado.

Ciudadanos ha presentado una transaccional que, a cambio, planteaba un diálogo para una reforma constitucional, pero finalmente no se ha llegado a un acuerdo. «El PSOE no ha querido retirar el pacto con los nacionalistas y no la podemos aceptar», ha dicho Rivera sobre la enmienda del partido de Pedro Sánchez.

Finalmente, el texto de Ciudadanos ha sumado un total de 158 votos, con el respaldo del PP y de sus socios electorales de UPN y Foro, pero ha sido derrotada por los 166 diputados del resto de grupos: PSOE –con cuatro abstenciones–, Unidos Podemos, Compromís, PNV, EH Bildu, ERC y PDeCAT. La diputada de CC, Ana Oramas, se ha abstenido.

En el seno del PSOE ha habido cuatro abstenciones, entre quienes figura la exportavoz Soraya Rodríguez, que ha rechazado votar en contra y que considera que el PSOE no contemplaba el ‘no’, sino como máximo la abstención.

Los otros tres son los andaluces Gregorio Cámara (portavoz de la Comisión Constitucional), José Juan Díaz Trillo y Antonio Pradas, que aseguran haberse equivocado porque su compañera Zaida Cantera cantó por error ‘abstención’.