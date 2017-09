El Supremo pregunta al Abogado del Estado si mantiene o no el bloqueo de las cuentas catalanas

El Supremo entiende que la mera aceptación del recurso no deja en suspenso la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no obstante ha planteado la cuestión a los Servicios Jurídicos del Estado, que tienen un plazo de diez días para resolver.



De este modo, las fuentes del Alto Tribunal desmienten al vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien había dado por suspendida la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Gobierno del PP.



El alto tribunal puede tardar entre dos y tres semanas en resolver si suspende o no la medida adoptada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por lo que la intervención podría mantenerse durante toda la campaña del referéndum.