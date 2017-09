Así transcurre la jornada en Catalunya

Catorce detenciones y más de cuatro decenas de registros es por ahora el balance de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Catalunya.

Poco a poco, un cada vez más nutrido grupo de personas se concentra ante esos lugares para expresar su rechazo.

En el Congreso español, PdeCAT y ERC abandonan la sesión. Duro discurso del diputado Gabriel Rufián contra Mariano Rajoy. «Saquen sus sucias manos de las instituciones catalanas».

El presidente español, Mariano Rajoy, justifica la operación e insta al Govern a «dar marcha atrás» en la convocatoria del referéndum.

Las calles se siguen llenando mientras se produce una oleada de reacciones políticas. A las 11.00 se reúne el Consejo Ejecutivo de la Generalitat.

Sobre las 11.15, la Guardia Civil anuncia que ha requisado millones de papeletas en una una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona).

Mientras, en Euskal Herria, EH Bildu anuncia movilizaciones en las capitales. Se lleva a cabo una concentración ante la subdelegación del Gobierno español en Bilbo. ELA y LAB también muestran su rechazo. El lehendakari Urkullu lamenta que se trate de «apagar el fuego con más gasolina», y el Ejecutivo de Iruñea muestra su «preocupación».

La Mesa del Parlamento de Gasteiz rechaza la petición de EH Bildu de suspender su actividad. La formación abertzale, PNV y Elkarrekin Podemos hacen pública una declaración conjunta contrra la «alarmante» operación.

En Barcelona la protesta sigue en las calles; las personas concentradas ante la Conselleria de Economía se tumban en el suelo para impedir el paso de los vehículos de la Guardia Civil. Algo similar sucederá más tarde en Exteriores.

Pasadas las 12.30 comparece Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat asegura que «el 1-O saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la utilizaremos».

No vamos a aceptar un regreso a los tiempos más oscuros.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso español se concentra en las escalinatas exteriores con carteles con el lema «Democràcia sí, detencions no»

En el Grupo Parlamentario de Unid💜s Podemos-ECP-EM lo tenemos claro: ❌Detenciones NO ✅Democracia SÍ

La CUP alerta de que Policías españoles rodean su sede central. Son casi las 13.30. No entran, al parecer no tenían orden judicial.

El Fútbol Club Barcelona reclama que se respeten «la libertad de expresión y el derecho a decidir». Los rectores de las ocho universidades públicas catalanas también denuncian «los episodios coercitivos de la libertad de expresión».

Comparecen las plataformas soberanistas como ANC y Omnium Cultural, que convocan diversas movilizaciones.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se posiciona con claridad.

Tras reunirse con Puigdemont y Junqueras, los líderes de UGT y CCOO en Catalunya piden una respuesta «unitaria» en defensa de las instituciones catalanas.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comparecido a primera hora de la tarde. Poco antes, el Tribunal Constitucional ha anulado los acuerdos de la Cámara catalana que permitieron convocar el referéndum, y el fiscal general del Estado ha pedido investigar las «coacciones y campañas de odio» contra alcaldes que no colaboran con el 1-O.

En el exterior de la Conselleria de Economía, la gente se encarama a los patrol de la Guardia Civil.

Sobre las 16.30 llega el vicepresident, Oriol Junqueras, a la Conselleria de Economía, mientras sigue el registro.

Y los congregados en el exterior siguen repartiendo las papeletas prohibidas.

Cada vez más agentes reaccionan contra el operativo policial.

El Consejo de la Abogacía Catalana, que agrupa a los decanos de los 14 colegios de abogados catalanes, se ha sumado a la condena de las entradas y registros «indiscriminados y arbitrarios» que ha practicado la Guardia Civil.

En otro comunicado, la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha anunciado que «estará en la calle defendiendo las libertades civiles y la democracia» y ha manifestado su apoyo a las instituciones catalanas.

La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han interpelado a la UE y la comunidad internacional y han llamado a movilizarse, «salir a la calle, sumar claveles, carteles y pancartas llenas de alegría y esperanza»

Manifest consensuat per @ACM948 i @AMI__cat que es proposa llegir a les concentracions d'avui dimecres. +INFO https://t.co/8YH34NNRxX pic.twitter.com/EzRWxtSc6B

Una delegación de LAB está en Catalunya y muestra su apoyo a la CUP ante su sede.

Un enorme cartel da la bienvenida en inglés a la República Catalana.

Welcome to the catalan republic pic.twitter.com/0jZkQ1DXF7