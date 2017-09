El Teatro Gayarre inicia una programación otoñal «con aires renovados»

Mientras continúan las obras de instalación del nuevo ascensor que, según las previsiones, estará listo para el mes de noviembre, el próximo viernes 6 de octubre se pondrá en marcha la programación de la nueva temporada octubre 2017-enero 2018 del Teatro Gayarre.

Este periodo se abrirá con Aurora Beltrán en música, y Carmen Machi con su último trabajo en teatro.Además, también se quiere fomentar el ‘descubrimiento’ de nuevos textos, con temas como ‘Mujer no reeducable’, ‘Todo el tiempo del mundo’, ‘El Test’, ‘Tierra baja’ o ‘Sensible’.

Desde el Gayarre, destacan también la espectacular ópera china ‘El bello Rey Mono’, por primera vez en Iruñea.

El capítulo teatral lo abrirá Carmen Machi, bajo la dirección de Ernesto Caballero, con su último trabajo teatral ‘La autora de las Meninas’ (sábado 7 de octubre). La semana siguiente la cita será con uno de esos nuevos textos dentro de un género que denominamos Teatro Testimonio, ‘La mujer no reeducable’ (miércoles 11 de octubre).

La siguiente cita es con el teatro en euskara. Un especial montaje, un proyecto en colaboración con el programa Garaikide, del Ayuntamiento de Iruñea, que se exhibirá en la Ciudadela: ‘Treblinkara azken trena’ (martes 17 de octubre).

Y siguiendo con los espectáculos en euskara el escenario iruindarra acogerá ‘Ez dok hiru’ (jueves 26 de octubre), de Tartean Teatroa, una experiencia teatral que hace viajar por el imaginario común de la música vasca.

Se cerrará el mes de otro con otra cita especial ‘100 metros cuadrados’ (sábado 28 de octubre) un montaje de la compañía madrileña El grito con personas sordas que se expresan sobre el escenario en lengua de signos.

Regresa también al escenario del Teatro Gayarre la actriz Kiti Manver, junto al coreógrafo y bailarín Chevi Mraday con su nuevo trabajo ‘Sensible’ (miércoles 1 de noviembre).

La siguiente cita teatral acerca hasta el escenario del Gayarre a uno de los actores más destacados actualmente Lluis Homar, Premio Max al Mejor Actor, con la obra “Tierra baja’ (viernes 3 de noviembre) en la que asume en solitario todos los papeles de este texto de Ángel Guimerá.

Por segunda temporada consecutiva llega ‘Best of be festival’ (jueves 9 de noviembre). Cada verano desde 2010 Be Festival, donde se dan cita tres obras ‘Vacuum’ (Suiza), ‘Palmira’ (Gran Bretaña, Estado francés) y ‘What does stuff do?’ (Inglaterra)… tres obras de treinta minutos cada una y tres estilos en una sola tarde.

Y de la escena contemporánea europea a la chispeante comedia ‘El test’ (sábado 11 y domingo 12 de noviembre) cuyo cartel comparten Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza.

‘Los universos paralelos’ (viernes 17 de noviembre), de David Lindsay, Premio Pulitzer de Teatro 2017, será la siguiente obra teatral de la cartelera, con Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta, Itzan Escamilla compartiendo reparto.

Ese mismo fin de semana la compañía navarra La caja Teatro pondrá en escena ‘Fuera de juego’ (domingo 19 de noviembre), la historia de Gerard Smec, una persona normal.

Antes de que concluya el mes de noviembre los espectadores tendrán la oportunidad de asistir a una experiencia única y sorprendente, con más de intérpretes en escena entre actores, actrices, acróibatas, expertos en artes marciales… Se trata de la ópera china ‘El bello rey mono’ (domingo 26 de noviembre).

Diciembre se estrenará con otra puesta en escena en la que se dan cita textos de cinco autores: Alfredo Sanzol, Miguel del Arco, José Padilla, Denise Despeyroux, Alberto Olmos y Alberto Sánchez-Cabezudo. Se trata del montaje teatral ‘Historias de Usera’.

¿En qué lugar está el presente? Esta es la pregunta que se plantea en ‘Todo el tiempo del mundo’ (domingo 10 de diciembre), una pieza, de Buxman y Kamikaze, bella y onírica con tintes autobiográficos, que habla sobre el tiempo y los relatos.



Música y danza

Tal y como se decía al principio de estas líneas, la encargada de abrir esta temporada octubre 2016-enero 2018 será Aurora Beltrán (viernes 6 de octubre) quien, junto a La Reina Flower, abrirá también el capítulo musical de esta programación para presentar su nuevo disco ‘Usiana’.

La siguiente actuación musical estará a cargo de Los tenampas y el Mariachi (sábado 4 de noviembre), una formación que centra todo su repertorio en interpretar canciones mexicanas de cantantes de éxito. En esta ocasión contarán con la colaboración en varios temas de las 40 voces del Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés.

‘Edeén Club’ (viernes 24 de noviembre) es una singular propuesta de la coreógrafa iruindarra Inés Boza y la contrabajista y compositora de jazz.

Cerrará este capítulo destinado a la música y la danza el Ballet de Antonio Márquez (viernes 8 de diciembre) que traerá hasta el escenario del Teatro Gayarre dos coreografías ‘El sombrero de tres picos’, de Manuel de Falla, y ‘Bolero’, de Maurice Ravel.



Al Gayarre… En Familia

Como es habitual en las programaciones del Teatro Gayarre, los espectáculos dirigidos al público familiar ocupan también un espacio relevante. En este apartado la temporada la inaugurará el espectáculo, en euskara, de Jabier Muguruza y Bernardo Atxaga ‘Harriaren hiztegia’ (domingo 8 de octubre).

Y cuatro días después el público podrá asistir al estreno absoluto del nuevo montaje de Producciones Maestras dirigido al público familiar, ‘El fantástico parque de Martina’ (jueves 12 de octubre).

La siguiente cita es con la Ópera en Familia, ‘Te cuento una ópera: La Cenerentola’ (domingo 15 de octubre), una producción de la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera.

La danza también tiene su espacio, En esta ocasión con el espectáculo familiar ‘Zaquizamí, el desván de las sorpresas’ (sábado 18 de noviembre), un espectáculo en el que los juguetes y trastos abandonados en el desván cobran vida, buscan nuevas oportunidades y hacen de sus defectos virtudes…

No faltará el circo, en esta ocasión representado por la compañía Ludos Circus Show (martes 5 de diciembre). Este espectáculo es muchas cosas a la vez: una visión sobre el juego a través del circo y las artes escénicas, un espectáculo de humor sutil, blanco, combinado con técnicas circenses como el equilibrio en rulo o rola bola, acrobacias, báscula o malabares; Un show sin texto; Una fiesta... una combinación de circo, humor e incluso danza, además de la necesaria teatralidad de la puesta en escena.



Al teatro en Familia en Navidad

De nuevo las fechas navideñas estarán dirigidas a los espectáculos familiares. Esta cartelera comenzará con ‘Merlín, la leyenda’ (martes 26 y miércoles 27 de diciembre), con el incombustible Javier Gurruchaga como cabeza de cartel. Música, coreografías, canciones y… mucha magia. El resto de este capítulo se completa con ‘Las aventuras de Tomasa Sawyer’(jueves 28 de diciembre), el espectáculo de pompas de jabón ‘Pep Bou. Experiencias’ (viernes 29 de diciembre) y la cita con el teatro gestual y circo contemporáneo ‘Tuberías’ (sábado 30 de diciembre). Enero de 2018 dará paso al teatro familiar en euskara con tres obras: ‘Drag-E uraren bila’ (martes 2 de enero), ‘Pinotxo, hariekin lotu gabe’ (miércoles 3 de enero), y el espectáculo de Ene Kantak ‘Astonauta’ (jueves 4 de enero).



Tres son los ciclos musicales que se desarrollarán durante este periodo: La Pamplonesa, el ciclo de música contemporánea del colectivo E7.2 After Cage y el de música de cámara Grandes Intérpretes . Y durante este periodo, el vestíbulo del Teatro Gayarre acogerá la exposición ‘Imaginería contemporánea’ del artista Javier Oyarzon. Y en cuanto a los talleres, el actor, director, autor coreógrafo y docente Ángel Sagüés impartirá el curso, especialmente dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, ‘La juventud en la obra de Shakespeare’. Se desarrollará en dos fases entre los meses de octubre de 2017 y abril de 2018.