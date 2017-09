Elkarrekin Podemos afea al Gobierno de Lakua el «mercadeo» con las competencias

Lander Martínez (Podemos) y Jon Hernández (Ezker Anitza-IU) han sido los elegidos por la coalición Elkarrekin Podemos para responder al discurso con el que el lehendakari ha dado inicio al Pleno de Política General del Parlamento de Gasteiz.

Martínez ha censurado «la falta de escrúpulos» del PNV «a la hora de pactar con cualquiera a cambio de un puñado de euros o de una transferencia arriba o abajo», ha dicho en referencia al acuerdo para que el PNV apoyara en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Ha reconocido que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han «racaneado» con las competencias pendientes, pero ha acusado a la formación jeltzale de haber «aceptado durante décadas usarlas como moneda de cambio de otro tipo de acuerdos en Madrid».

«Si hoy el Estatuto está sin completar y devaluado políticamente no es exclusivamente por el centralismo de Madrid es porque ustedes aceptaron entrar en ese juego. Cada vez que ustedes mercadeaban competencias a cambio de presupuestos e investiduras deterioraban» el Estatuto, ha dicho dirigiéndose a la bancada del PNV.

«Así que no vale venir a esta Cámara con tono victimista», ha espetado Martínez, quien no obstante se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos sobre autogobierno «pero no a cualquier precio». «Nuestra mano está tendida y es sincera, pero no para cualquier acuerdo ni cualquier Estatuto», ha advertido.

Ha criticado en este sentido la propuesta de «nuevo estatus» y de «estado confederal» de Urkullu porque supone plantear el autogobierno «únicamente como proceso de construcción nacional». Ha asegurado que Elkarrekin Podemos no pone objeciones a «hablar de Euskadi como una nación y aspirar a otro estatus», pero solo si sirve para «mejorar la vida de la gente».

Sobre la propuesta de autogobierno que su coalición presentará este sábado en Bilbo, ha avanzado que busca «más prosperidad, más justicia social, más capacidad de decidir y más transparencia en las instituciones».

«Una forma diferente de entender el autogobierno y de construir Euskadi que no se miden a peso en número de competencias», ha afirmado Martínez, quien ha desvelado que su grupo llevará este otoño al Parlamento la solicitud de la transferencia de prisiones «en una clave diferente», ya que Podemos quiere «mejorar la calidad de vida de miles de reclusos» y siempre «poniendo como condición que no medie ningún tipo de mercadeo con el PP».

El grueso de su intervención se ha centrado, no obstante, en criticar la política industrial del Gobierno de Lakua y su respuesta ante la crisis de empresas como Edesa, CEL, Xey y La Naval.

A su juicio, el lehendakari y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, deberían ir «con las orejas gachas sabiendo que lo han hecho muy mal con la política industrial».

Ha censurado también que Urkullu no haya hablado esta mañana de políticas de igualdad, de violencia machista, de la «contrarreforma» y la «mala gestión» de la RGI ni tampoco de la educación pública.

Martínez se ha repartido parte del tiempo asignado a Elkarrekin Podemos con Jon Hernández, que también ha criticado la política industrial de Lakua y la precariedad de las condiciones laborales, sobre todo en el caso de mujeres, mayores de 55 años y jóvenes «explotados con contratos basura».

Por otra parte ambos han coincidido en criticar el «atropello descomunal» que ha supuesto la actuación del Gobierno de Rajoy en Catalunya y han llamado a «resolver los problemas políticos de manera política».