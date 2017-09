Los catalanes pueden consultar ya los puntos de votación para el 1-O

El Govern anunció ayer que, pese al golpe de la Guardia Civil, el referéndum del 1 de octubre sigue adelante, y el president, Carles Puigdemont, lo ha demostrado hoy publicando a través de Twitter la web en la que todo catalán o catalana con derecho a voto puede consultar su punto de votación.

Se trata de un sencillo formulario en el que el interesado debe introducir su DNI, su fecha de nacimiento y el código postal del domicilio en el que está empadronado. Si consta en el censo electoral para el 1-O, a continuación le aparecerá en la pantalla la dirección del lugar de votación, el disctrito, la sección y la mesa electoral correspondiente.

La ola de internautas que, literalmente, ha corrido a consultar su punto de votación ha colapsado en algún momento el portal, al cual cuesta acceder a ratos. En las redes son muchos los que están subiendo la captura de pantalla con sus puntos de votación y la etiqueta #Votarem.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv