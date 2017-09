De Biasi destaca que el Alavés tiene «mentalidad ganadora»

El técnico italiano de 61 años, que viene de una etapa de seis años como seleccionador de Albania, ha comentado durante su presentación que se siente «como en casa» porque se ha encontrado con «gente humilde que trabaja con el corazón».



«El fútbol a veces puede salir bien y otras veces mal» ha explicado el preparador, quien ha prometido que intentará «invertir la dinámica del equipo».



A juicio de De Biasi, la escuadra albiazul lo ha hecho «bien, pero no ha tenido suerte» en este inicio liguero y ha añadido que los jugadores «tienen ganas» de darle la vuelta a esto.



«Creo que se puede llegar a la salvación del equipo y trabajaremos por hacerlo», ha apuntado el transalpino, al que le gusta la liga «porque es muy importante y difícil».



«Me gustó mucho el equipo contra el Real Madrid y contra el Deportivo», ha valorado el nuevo entrenador del Alavés, quien ha lamentado los dos balones que estrelló Alfonso Pedraza al palo, al tiempo que ha destacado que puso «en dificultad al contrario».



Ha sostenido que primero quiere «cambiar el resultado» dando responsabilidad a todos los jugadores.



«Tenemos una torta grande y cada uno tiene un trozo de ella, uno sólo no se la puede comer entera», ha ilustrado el italiano con un símil.



«Todos los jugadores tienen que dar un poco más», ha demandado De Biasi, además de resaltar que, con él, todos los miembros del equipo «parten de cero».



El italiano ha mantenido que necesitan «recargar las ganas de luchar y de vencer» y ha solicitado «compromiso» y no pensar que son los mejores.



Los equipos de De Biasi se caracterizan por desplegar un buen tono físico durante los partidos y, en este sentido, el nuevo responsable del vestuario alavesista ha valorado que el grupo «no está mal físicamente» tal y como demostró en el último envite.



«Hay que convencer a los jugadores de que en la vida puedes llegar a donde te plantees y hoy tenemos que llegar al cuarto puesto por abajo», ha afirmado.



Ha reclamado un «cambio de mentalidad» porque está seguro de que entre todos lo pueden conseguir. «Tenemos que ser una piña», ha añadido.



De Biasi ha recordado que cuando estuvo en Italia siempre luchó «por la salvación» y ha evocado que «el año pasado, el Crotone se salvó cuando todos lo daban por muerto».



«Lo consiguió porque todos empujaron hacia el mismo lado, ese es nuestro reto», ha recalcado.



Preguntado por la táctica y el juego del nuevo Alavés, ha deseado que su equipo se comporte «de forma camaleónica» ya que no siempre se puede jugar «igua».



«Tenemos que trabajar de forma inteligente y ser más listos que el rival», ha apostillado.



Además, ha manifestado que «el equilibrio del equipo marca la diferencia», pero ha explicado que seguramente apostará por cuatro defensas y tres jugadores en el centro del campo.



«Me gusta ser protagonista en todas las situaciones, también cuando se defiende», ha ilustrado el técnico.



De Biasi ya conoce LaLiga Santander porque dirigió durante unos encuentros al Levante en la temporada 2007-08, precisamente el rival ante el que debutará en el banquillo la próxima jornada.



«Empezar contra el Levante parece una fábula», ha declarado al respecto de esta curiosidad y ha rememorado de aquella época el «compromiso, el orgullo y la dignidad que tuvo el equipo levantino».