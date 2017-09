Schwarzenegger: «El cuidado del medio ambiente implica a todo el mundo»

El actor y productor ha presentado en el 65 Festival Internacional de Cine de Donostia la película, ‘Wonders of the sea 3D’ a la que pone voz, codirigida por Jean-Michel Cousteau, hijo de Jacques-Yves Cousteau, y Jean-Jaques Mantello, y que busca concienciar a través de la belleza del fondo de los océanos sobre la necesidad de protegerlos.



En rueda de prensa en el Zinemaldia, Schwarzenegger, acompañado de Cousteau, Mantello, y parte del equipo de la película, ha afirmado que «no hay un aire republicano o demócrata, todos respiramos el mismo, ni un agua republicana o demócrata, todos bebemos la misma», por ello, aunque los partidos políticos «te hacen creer que el medio ambiente es una cuestión política no es así».



«No importa de qué partido seas, todo el mundo quiere agua y aire limpios», ha afirmado, para añadir que nos corresponde a todos «transmitir a la siguiente generación un mundo mejor que cómo lo encontramos».



En este sentido, ha subrayado que «hay que preguntarse todos los días qué hacemos cada uno de nosotros para que el mundo sea más limpio», porque «todos tenemos un papel importantísimo en la cruzada ecológica». También ha puesto en valor las políticas medioambientales aplicadas en California, donde gobernó de 2003 a 2011.



«Hemos aprobado leyes de medio ambiente y cuando lo hicimos todo el mundo nos dijo que era un suicidio, que sería malo para la economía», pero, sin embargo, ha destacado que este estado «ha crecido más del doble que el conjunto de Estados Unidos» y cuenta «con un PIB de 2,5 billones de dólares».



«Todo el mundo quiere venir a California», ha afirmado, para añadir, a continuación, que «si los republicanos, los demócratas, si el Gobierno federal, el presidente, Donald Trump, fueran inteligentes copiarían lo que estamos haciendo en California». «Queremos convertirnos en un modelo para el resto de Estados Unidos y del mundo», ha asegurado.



Respecto a la película ‘Wonders of the sea 3D’ ha explicado que decidió implicarse en ella porque muestra «lo hermoso que es el océano y lo que pasa debajo del agua», para concienciar de que «necesitamos protegerlo», porque de ello depende «que tengamos un futuro».

A su juicio, este filme es «una fiesta visual» para que la gente «pueda enamorarse» de los océanos, porque «proteges lo que amas y si amas el océano serás más propenso a cuidarlo».



«Salvar vidas»



Preguntado por los periodistas cuándo ha desarrollado su conciencia ecologista, el actor ha explicado que «siempre» ha sido «consciente para con el medio ambiente» y ha recordado que creció en Austria, «uno de los países que más protege el medio ambiente», pero, además, cuando fue elegido como gobernador de California aprendió «más sobre los peligros de no cuidar el medio ambiente y de usar combustibles fósiles», cuyo uso «hay que eliminar», y se percató de que estaba «en una posición» que le permitía «ayudar a la gente y salvar vidas», porque «la contaminación mata a siete millones de personas al año» en el mundo.



Por su parte, Cousteau ha destacado que «dejando de lado la política, la economía o la empresa estamos todos conectados al océano», por ello, ha explicado que el objetivo de hacer esta película es «sentarse» con los gobernantes y la industria y «no apuntar con el dedo, sino llegar a su corazón», para «vincularles con el futuro», porque «muchas veces sus decisiones son a corto plazo».



En este contexto, ha incidido en que «demócratas y republicanos deben llegar a acuerdos para poner en marcha un sistema que proteja el medio ambiente, que apoye la vida». «Somos la única especie del planeta que tiene el privilegio de poder decidir no desaparecer», ha subrayado.