Beaumont advierte de que si no prospera la Ley de Policías, no se podrán prestar algunos servicios

Beaumont, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en una comisión en el Parlamento, ha remarcado que «parece ser que va a haber cinco enmiendas a la totalidad» a la Ley de Policías, por lo que, según ha dicho, «batiremos récord, pasando por eso a la historia».



Sobre la decisión adoptada por el Consejo Ciudadano de Podemos, la ha calificado de «increíble», teniendo en cuenta que el portavoz parlamentario de la formación morada criticó la ley 15/2015, por lo que, en su opinión, «no han entendido que si prospera su enmienda a la totalidad o cualquiera de las otras cuatro continuaremos con esa ley».

Además, ha remarcado que «tanto Podemos como Izquierda-Ezkerra parece que van a basar su enmienda a la totalidad por la falta de consenso sindical» y ha considerado que «los parlamentarios como dirigentes políticos y legisladores tienen que reflexionar acerca de si es normal o razonable que unos representantes sindicales del funcionariado dirijan los destinos de más de medio millón de ciudadanos».

A su juicio, «eso no puede ser» y ha advertido de que «si prosperaran las enmiendas a la totalidad por esa razón de la falta de consenso sindical se estaría creando un precedente peligrosísimo». Ha puesto como ejemplo de ello el Estatuto de la Función Pública, cuya reforma está prevista en el acuerdo programático y que lo llevarán al Parlamento en la próxima primavera, antes de verano.

«¿Entonces qué va a ocurrir? ¿Porque no haya consenso sindical tampoco se va a poder reformar el Estatuto que tiene muchísimos años y está denostado por la jurisprudencia y la práctica diaria?», se ha preguntado.

Cuestionada por si todavía hay margen para negociar con los socios de Gobierno para que retiren las enmiendas a la totalidad, la consejera ha recordado que I-E «ha remitido su posición última a que haya un consenso con los sindicatos APF y SPF con quienes nos hemos reunido en innumerables ocasiones hasta llegar a la propuesta de la Administración», que «acoge varias de sus reivindicaciones y propuestas».

Según ha indicado, «lo que ocurre es que a última hora, esas dos organizaciones sindicales plantearon otras cuatro cuestiones» y ha considerado que estos dos sindicatos «tendrán que valorar su eventual cambio de posición que es lo que haría que en el caso concreto de I-E no enmendaría».

«Pero no depende de mí, eso es algo que cada cual tendrá que valorar en estas circunstancias si mantiene sus posiciones hasta el final o las modula. La responsabilidad es de cada cual», ha planteado.

Por último, la consejera ha advertido de que el rechazo de la ley «imposibilita» una Policía Foral integral y ha avisado de que «si no prospera este proyecto de ley con las modificaciones que sean y continuamos con la ley 15/15, la ciudadanía tiene que saber que no vamos a poder seguir prestando servicios que estamos prestando actualmente, que otros los vamos a tener que reducir, que no vamos a poder asumir ninguno nuevo y que, por supuesto, no vamos a plantear al Estado ningún traspaso de competencias porque no será posible».