«Tarragona va a dar una sorpresa»

¿Cómo valora el acto de inicio de campaña en Tarragona? Por streaming pareció muy potente…

Fue espectacular. Pero este domingo también convocamos para encartelar la ciudad, por la tarde, y aunque no salió en los periódicos se reunieron 4.000 personas. La gente se está moviendo mucho.

La composición del Ayuntamiento es muy adversa. ¿Cómo está actuando en la práctica?

No da ninguna facilidad a nivel de permisos, pero tampoco nos está persiguiendo. El domingo se votará en algunos sitios que no son habituales: edificios de la Generalitat, institutos, residencias…

¿Cómo está influyendo los ataques represivos?

Vemos claramente que se está ampliando la gente que quiere participar. No podía ser de otro modo cuando ves cómo se comporta el Estado español, con métodos del siglo XVIII. Hay una indignación brutal en toda la sociedad y eso se traduce en movilización, aunque no sé si toda es en favor del Sí, pero desde luego en favor del derecho a decidir. En la manifestación del miércoles pasado se unieron 20.000 personas, y eso para una ciudad que no llega a 130.000 es enorme.

El PSC tiene mucha fuerza en esta zona. Acabamos de ver que un edil de Valls ha dimitido «por dignidad» al no compartir la posición de su partido. ¿Es un síntoma?

No lo sabía, pero es lógico. Yo ayer hice un alegato duro contra los socialistas, aunque quizás por mi cargo no debiera, pero el cuerpo me lo pedía. Es incomprensible que un partido progresista está apoyando estas operaciones policiales. Lo que ocurre en el PSC es que ya se quitaron de encima a mucha gente progresista hace tiempo.

Aquí también hay un barco lleno de policías…

Sí, es un crucero tipo ferry, sin Piolín.

La ANC está en el punto de mira. ¿Siente presión, tiene miedo?

No. Aunque me asombra que España siga así siglo a siglo; ellos no negocian, solo luchan, no han cambiado. Pero nosotros adelante. Si sale bien, perfecto; y si no pudiéramos votar, pues el día 2 no se habrá acabado nada, al contrario. Seguiremos.

¿Qué tipo de gente trabaja en la ANC, hay jóvenes?

La Assemblea es un poco particular, tira sobre todo de la gente que ya estuvimos en la calle en la transición. Estábamos preocupados con que los jóvenes no acudieran a nuestros actos, pero había quien decía ‘tranquilos, ellos van a sus actos, ya saldrán cuando toque’. Y así ha sido. Fue impresionante ver el miércoles cómo entraron a la manifestación, se pusieron en cabeza, nos quitaron la pancarta… Necesitamos la fuerza de los jóvenes. Nosotros vamos a poner carteles y andamos con cuidado, despacio; ellos no, van a por todo. Y nosotros encantados, claro.