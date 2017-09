Trump: «Rajoy dice que no van a votar pero creo que la gente se opone a ello»

Donald Trump, presidente de EEUU, no lo tiene claro. Tras la rueda de prensa conjunta ofrecida hoy en Washington con Mariano Rajoy le han preguntado sobre el referéndum de Catalunya del 1 de octubre. Tras afirmar que «España es un gran páis y tendría que seguir unido» ha añadido que cree que «nadie sabe si podrán votar. El presidente [Rajoy] dice que no van a votar pero creo que la gente se opone mucho a ello».

Minutos después le han vuelto a preguntar sobre Catalunya y ha repetido que su preferencia sería que «siga unida a España» y que «sería una tontería» que no lo decidieran así.

En ambas preguntas había una segunda para el presidente español. En la primera le han preguntado sobre una declaración de independencia unilateral de Catalunya y esta ha sido su respuesta: «La decisión de declarar unilaterlamente la independencia no me corresponde a mí, es una decisión que debe tomar, o no, el Parlamento de Catalunya». Ha añadido que esta opción le parecería «un disparate».