El PSG aparca sus rifirrafes internos para arrollar al Bayern

Parece que este año los millones de euros invertidos en el conjunto parisino sí que van a surtir efecto. Entre Neymar, Cavani, Alves y Mbappé, los dirigidos por Unai Emery han pasado por encima del equipo de Carlo Ancelotti.



Alves ha marcado el primero a pase de Neymar, Cavani el segundo tras asistencia de Mbappé y Neymar el tercero al rebañar un balón suelto en el área bávara. Reparto de goles para ir capeando la tormenta creada por la pelea de egos en el vestuario. En el otro encuentro del grupo B, el Celtic de Glasgow ha ganado 0-3 al Anderlecht.



En el otro partido con cartel de esta jornada, grupo C, el Atlético de Madrid se ha topado con un gran Chelsea y se ha llevado la victoria en el descuento con un tanto de Michy Batshuayi. Los colchoneros se han adelantado en la primera parte con un gol de Griezmann desde los once metros. En la segunda mitad, Morata ha empatado de cabeza –primer tanto de un equipo visitante en el Wanda Metropolitano– antes del 1-2 definitivo.



Antes, por la tarde, el Roma ha impuesto la lógica para ganar al Qarabag 1-2 en un choque gris y de oficio que ha sacado adelante el cuadro transalpino con los tantos de Dzeko y Manolas.



Con paso firme también camina el Manchester United, que ha ganado 1-4 en el estadio del CSKA Moscú. Los hombres de José Mourinho no han tenido piedad de su rival. Primero ha marcado de cabeza Romelu Lukaku; en el minuto 19, Anthony Martial, de penalti, ha hecho el segundo; Lukaku ha completado su doblete en el 27 y, en la segunda parte, el armenio Henrikh Mkhitaryan ha hecho el cuarto. El Manchester United lidera el grupo A por delante del Basilea suizo, que ha infligido un severo correctivo al Benfica (5-0).



En el grupo D, el Barcelona mantiene su racha y, en un partido sin brillo, ha rentabilizado un tanto de Coates en propia meta para llevarse los tres puntos ante el Sporting de Lisboa (0-1). La Juventus ha ganado al Olympiakos 2-0 con goles de Gonzalo Higuain y Mario Mandzukic. Hasta el minuto 69, cuando marcó el delantero argentino, los jugadores de Allegri no han conseguido abrir la lata.

Resultados y clasificaciones