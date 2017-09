El Senado español rechaza una propuesta de EH Bildu para incorporar Trebiñu a Araba

Se trata de una moción consecuencia de una interpelación del senador de EH Bildu Jon Iñarritu a la que en el último pleno contestó la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.



El texto pedía atender la opinión de los ayuntamientos de Trebiñu y Argantzun y respetar la voluntad mayoritaria de sus vecinos respecto a su salida de Burgos.



Además, a instancias del PNV, se pedía también crear un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas para promover una ley orgánica que permita modificar los límites territoriales de manera que Trebiñu pase a pertenecer a Araba.



La vicepresidenta española ya había advertido al senador de EH Bildu que cualquier cambio en este sentido exige ser aprobado por las Cortes mediante una ley orgánica.



Al defender su moción, Iñarritu ha considerado que la «isla» en el centro de Araba que representa el condado supone un «anacronismo histórico», además de una «injusticia» que ya debería haberse resuelto pese a que sus habitantes hace «siglos» que llevan pidiendo salir de Burgos para incorporarse a Araba.



El senador ha hecho hincapié en que se trata de una posibilidad legalmente viable, prevista en la Constitución española y para la que sólo hace falta «voluntad política».



Y ha aludido a los problemas de tipo administrativo y de prestación de servicios que supone la ubicación de Trebiñu para unos ciudadanos que «tienen claro que quieren ser alaveses», como han manifestado reiteradamente a través de sus representantes.



Le ha apoyado el PNV, cuyo senador Victoriano Gallastegui ha invocado el respaldo casi unánime a los acuerdos del 23 de junio en los que los ayuntamientos de Trebiñu pidieron a las autoridades una solución definitiva a su caso.



También le ha respaldado Unidos Podemos, por boca de José Ramón Arrieta, quien ha dicho que los vecinos «no se quieren ir de ningún país, no piden la independencia» sino pertenecer jurídicamente a un territorio al que de facto pertenecen.



Su compañera Concepción Palencia ha recalcado que la «discriminación» que sufren en prestación de servicios hace que se sientan «ciudadanos de segunda».



Este extremo ha sido negado tajantemente por la senadora del PP Begoña Contreras, que ha enfatizado la calidad de los servicios que la Junta de Castilla y León ofrece a los treviñeses, a la par que ha resaltado los acuerdos vigentes entre la Diputación de Burgos y la Diputación de Araba.



Contreras ha dicho que la moción no supone más que un «atajo» para incumplir la ley y ha pedido respeto al marco legal, esto es, a los estatutos de autonomía de Gernika y Castilla y León, el cual debería ser modificado para cualquier cambio relacionado con el condado.



Desde el PSOE, Emilio Álvarez Villazán ha manifestado que para resolver un asunto tan complejo, es preciso un «amplio y profundo diálogo» entre las instituciones vascas y Castilla y León, y ha propuesto recuperar la comisión mixta que se propuso crear tras la ponencia del Senado sobre enclaves territoriales de 1995.



Los socialistas, ha explicado, siempre han defendido que no se puede «conculcar» ninguno de los dos estatutos de autonomía y por eso ha abogado por recuperar el diálogo abierto en 1995.