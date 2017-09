‘On votar’, la nueva app para que los catalanes sepan dónde votar el domingo

El juego del gato y el ratón en la red sigue su curso en la red y a última hora de la tarde el president catalán, Carles Puigdemont, ha difundido una nueva herramienta para facilitar a la gente poder votar este domingo. Se trata de una aplicación para móviles (Android) que informa de manera sencilla dónde se puede votar.

En la página de inicio solicita introducir los datos del domicilio propio para localizar el colegio electoral que corresponde a cada uno. Además, utiliza un servicio de localización por el que la aplicación informa al usuario de otros colegios cercanos a su ubicación del momento. Por último, también ofrece el listado completo de los colegios electorales.

Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX