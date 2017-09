La fragilidad defensiva condena a la Real en su visita al Zenit

Encajando tres goles en cada partido es muy complicado, por no decir imposible, lograr un resultado positivo. La Real ha visto por cuarta vez consecutiva cómo ese número subía al marcador de su rival. Es una hemorragia que conviene suturar cuanto antes.



En esta ocasión, ni siquiera ha hecho falta que el Zenit propusiera. Los de Mancini se han metido sin rubor en su parte del campo, a la espera de alguna contra, pero no la han necesitado. A los 5 minutos, Pardo, que se estrenaba como titular para dar descanso a Illarramendi, ha errado en un pase y ha entregado el balón a Rigoni. Este se ha plantado al borde del área para batir a Rulli de fuerte disparo raso.



La Real seguía acaparando el balón –ha terminado con un 68,2% de posesión– pero en el minuto 24 el portero argentino ha calculado mal el bote de un balón largo, le ha pasado por encima, y Kokorin ha anotado a placer. El choque se ponía muy cuesta arriba. Incluso ha podido caer el tercero, pero el remate de Driussi ha pegado en el larguero.



El flotador realista está en el balón parado. Justo antes del descanso, Canales ha centrado y Llorente ha rematado a la red. Los donostiarras llegaban vivos a los vestuarios y, visto lo visto, las opciones de puntuar no eran una quimera, siempre y cuando se sellara la parte de atrás.



El guión ha sido similar en la reanudación. El empate ha podido llegar, sobre todo en una contra finiquitada por Januzaj, pero al cuarto de hora Ivanovic ha centrado para que Kokorin llegara solo al segundo palo y sentenciara el choque (3-1).



La Real ha dado algún coletazo, como un remate de William José que se ha marchado rozando el poste, pero con el correr de los minutos la impotencia se ha adueñado de los de Eusebio.



Caer en San Petersburgo entraba dentro de las posibilidades, visto el presupuesto que maneja el Zenit, lo triste es que los rusos no han demostrado ser mejor equipo técnicamente, les ha bastado con aprovechar los regalos para situarse como primeros de grupo con 6 puntos. El Rosenborg, que ha ganado al Vardar macedonio 3-1, iguala a la Real con 3 puntos. Ficha técnica / Resultados y clasificaciones