UPN y PP piden al Gobierno navarro que entregue al Estado los proyectos del TAV

«¿Vamos a entregar los proyectos para que el Gobierno de España pueda licitar o nos los vamos a quedar para que aquí no licite nadie?», ha preguntado Esparza en declaraciones a los periodistas ante del pleno que celebra el Parlamento.

Y ha añadido que la revocación del convenio firmado en 2010 por los gobierno español y navarro significa «que el Estado asume íntegramente la totalidad de la ejecución de estas obras».

Para el presidente de UPN, el Gobierno de Nafarroa «no ha estado a la altura hasta ahora» por lo que ha confiado en que «no ponga más palos en las ruedas y deje que el Gobierno de España ejecute las obras».

Del Ejeutivo navarro espera, ha dicho, «voluntad de ayudar» y del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, «menos palabrería».

La popular Ana Beltrán ha considerado por su parte que es «lógico» que el Estado busque una ruptura del convenio de 2010 si el Gobierno de Nafarroa «no entrega los proyectos que tiene que entregar al Gobierno de España», situación en la que «éste tendrá que denunciar y romper unilateralmente ese convenio».

Sin embargo, ha asegurado que «lo mejor es que haya una buena sintonía aunque el tren lo vaya a hacer el Gobierno de España», y ha recordado que el ministro español de Fomento «tiende la mano» al Ejecutivo navarro para llegar a acuerdos «en momentos puntuales», porque así «se va a colaborar muchísimo mejor».

«Que entreguen los proyectos, que no frenen el desarrollo de la obra y así evitaremos el tener que romper unilateralmente el convenio», ha reiterado Beltrán, quien ha subrayado que el Gobierno español «tiene conocimiento jurídico suficiente para saber cómo puede hacer técnicamente la ruptura de ese convenio».

En sentido contrario se ha manifestado el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, quien ha lamentado que UPN tenga que recurrir «al partido más corrupto de la historia de España» para «seguir engañando a los navarros diciendo que PP y UPN construirán el tren y harán el Canal, cuando han sido tanto PP como UPN quienes han paralizado las dos obras».

«Vamos a seguir insistiendo en que lo que Navarra necesita es el tren de altas prestaciones en todo el corredor», ha aseverado Martínez, y ha advertido que si Fomento «no ha aceptado» la propuesta del Gobierno de Nafarroa puede ser precisamente porque «no quiere hacer todo el corredor», lo que «sería algo muy grave».

El portavoz de Geroa Bai ha agregado que «el Gobierno central no puede licitar ninguna obra si no se denuncia» el convenio de 2010, por lo que ha considerado que el ministro español de Fomento «tiene algo importante que explicar» si dice que ese acuerdo «está roto» cuando a juicio de Geroa Bai no se da ninguna condición para su ruptura.

Koldo Martínez se ha referido, por último, al Canal de Nafarroa, una obra en la que UPN ha pedido al Gobierno que «pase a los hechos», para apuntar que fue paralizado por UPN en 2013 y ha sido con el actual Gobierno con el que «se han hecho estudios potentes, se ha hablado con los regantes, y se ha llegado a una conclusión».