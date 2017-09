Barkos niega división en el cuatripartito por la ‘lista única’

Para Barkos la abstención ayer de Podemos e I-E en una moción que insta al Gobierno a no implantar este sistema no implica una división en el seno del cuatripartito ya que no hay ninguna decisión tomada al respecto.

En este sentido ha precisado en declaraciones a los periodistas que la ‘lista única’ está aun en una fase «previa» de estudio técnico y jurídico en el Ejecutivo, a la que seguirá «el encuentro político y luego, lógicamente, una respuesta en términos de mayoría parlamentaria».

La presienta Barkos ha defendido en todo caso que la ‘lista única’, que se aplica en la CAV, Galiza, Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana, es «una herramienta que solo busca que los mejores lleguen a todas las plazas».

«A mí no se me ocurre pensar que una madre o un padre no quieren para sus hijos en el modelo castellano el mejor profesor, aunque hable euskera. Tendría delito», ha subrayado.