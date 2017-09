Domínguez niega que se hayan suspendido los trasplantes de médula ósea

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que, a petición de UPN, ha informado sobre la decisión de «posponer» el programa de trasplantes de médula ósea.

«En ningún momento se ha procedido, por parte de la Dirección General de Salud, a la suspensión cautelar del programa», ha asegurado.

En este sentido, Domínguez ha relatado que desde el Servicio de Gestión, Información y Evaluación del CHN se realizó un informe «preliminar y de carácter descriptivo», cuyos resultados «resultaban menores que los esperados y señalaban la necesidad de un nuevo informe analítico».

Según ha explicado, tras conocer estos resultados «se recomendó a los profesionales posponer el tratamiento de los pacientes pendientes, siempre que clínicamente fuera posible, hasta revisar los datos y disponer del informe completo».

Así, profesionales del servicio elaboraron un nuevo estudio, que puso de manifiesto que el anterior documento «adolecía de fallos metodológicos».

Solventados dichos errores y tras la creación de un tercer informe, de nuevo por parte del Servicio de Gestión, Información y Evaluación del CHN, «se pudo concluir que los resultados eran de calidad», de forma que se «continuó con total normalidad».

«El tiempo transcurrido hasta analizar los datos ha sido tan breve que la recomendación de posponer por prudencia únicamente ha tenido como consecuencia la derivación de un paciente a otro centro», ha precisado Domínguez, que ha garantizado que «las cosas se han hecho con coherencia y de forma responsable».

Además, ha querido enviar un «mensaje de tranquilidad», ya que los pacientes «están siendo bien atendidos».

Domínguez, que ha lamentado que «a raíz de lo surgido se ha puesto en entredicho la profesionalidad de los trabajadores», ha agradecido la labor de estos «excelentes» profesionales y ha defendido el trabajo realizado.

Por otro lado, ha querido matizar que la dimisión de la jefa del servicio de Hematología no ha estado vinculada con los resultados del programa, tal y como ella misma explicó en un correo electrónico, y ha pedido «respeto para ella y su familia».

Por UPN, Sergio Sayas ha criticado la «mala gestión» del departamento, que actuó de manera «irresponsable y casi negligente» al «paralizar el programa en base a un informe mal hecho, sin contrastar de manera interna ni externa».

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha denunciado la «total y absoluta irresponsabilidad de UPN» que, mediante un comportamiento «vergonzoso y lamentable», ha provocado «angustia y alarma» entre la ciudadanía enferma. «Nunca se ha suspendido el programa de trasplantes, se ha pospuesto», ha zanjado.

En la misma línea se ha mostrado la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, que ha precisado que no es «de recibo» que la actuación de UPN «pueda generar duda» entre familias y pacientes. «Eso es hacer daño», ha advertido Ruiz, que ha lamentado que «con este tema se está haciendo el ridículo».

En nombre de Podemos-Ahal Dugu, la parlamentaria Tere Sáez ha considerado «adecuada» la postura de «cautela y prudencia» del departamento a la hora de «posponer» el servicio «ante una pequeña duda que luego se aclara».

«Independientemente de que hubiera un error o no, es lo primero que hay que hacer cuando podemos tener una duda», ha apostillado.

Por el PSN, Nuria Medina ha matizado que «la gestión debería haber sido mucho más transparente» porque se tomó una decisión «de manera unilateral».

«Si bien no cuestionamos la decisión tomada, sí creemos que la gestión que se hizo no fue del todo correcta», ha explicado Medina, que ha advertido a UPN que una actuación «no del todo adecuada no justifica que se cree alarma y desconfianza».

Por el PP, Javier García, que ha pedido más «transparencia», ha considerado que «quien crea inseguridad, desconfianza y alarma es quien no ha actuado de manera correcta, y no quien lo denuncia».

La parlamentaria de I-E Marisa De Simón ha dado por válidas las explicaciones del consejero, tras asegurar que «no se ha paralizado el programa», sino que ha habido una «posposición de un tratamiento». De Simón, que ha lamentado la «frivolidad e irresponsabilidad» de UPN y PPN, ha rechazado las acusaciones de Sayas, realizadas con «dosis supinas de insensatez».