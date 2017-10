Òmnium y ANC celebran «un paso definitivo» hacia la República Catalana

«Hemos vivido un día histórico y nos debemos sentir orgullosos y orgullosas». Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cabezas visibles han subido al escenario hacia las 21.45. Cuixart ha dedicado sus primeras palabras a «los más de 650 heridos que han dado todo por la libertad de Catalunya». También ha querido dar las gracias a los Mossos, a lo que ha seguido una gran ovación.

«Un paso definitivo hacia la República Catalana», así lo ha definido Cuixart. Que ya mira al siguiente paso y ha llamado a participar en la huelga general del martes, 3 de octubre, a la que también se han sumado UGT, CCOO, Pimec, Cecot y Fapac, entre otros.

En la misma línea, Sánchez ha sentido «vergüenza por la actitud del Estado español y por todos los españoles que no han levantado la voz». Ha recordado que han roto manos, piernas y narices, pero que «no han roto» el proyecto. Así ha abogado por seguir trabajando hasta conseguir la libertad como pueblo. En ese camino, hoy han dado un paso de gigante, y así lo ha reconocido. Sánchez auguró el sábado que una participación de un millón de personas, teniendo en cuenta la represión sufrida, «sería un éxito». «Gracias por haberme llevado la contraria y demostrarme que estaba muy equivocado».

Hacia las 19:00 Plaça Catalunya comenzaba a tomar color. El independentismo catalán ha querido cerrar el referéndum de la misma forma en la que comenzó y ha llamado a una celebración unitaria en la céntrica plaza para hacer el seguimiento del recuento.

El tiempo se ha vestido con el seguimiento del programa de TV3 y los primeros aplausos se los han llevado Ada Colau en su crítica a la actitud del Estado tanto estas últimas semanas como, en especial, en la jornada de hoy, y Pablo Iglesias, que ha vuelto a pedir un referéndum pactado.

Y a las 20.20 han llegado los primero pitos. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no ha necesitado abrir la boca para sentir el rechazo de su actitud con Catalunya, pero cuando lo ha hecho no lo ha mejorado. Adoctrinamiento de menores y proporcionalidad de Policía española y Guardia Civil. «Siempre he ofrecido diálogo», ha asegurado. A su nivel ha estado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha definido el referéndum como «el relato del fracaso» y ha criticado al Govern por «sacar el debate de las instituciones para llevarlo a la calle». Albert Rivera y Josep María Albiol han seguido el mismo camino.

Hora de asumir lo conseguido. Hora de recoger los frutos. Pero eso será a partir de mañana. Seguramente al 1-O le quedarán muchas horas en los rincones de toda Catalunya.