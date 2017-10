EH Bildu plantea una mesa vasca de diagnóstico ante el fin del régimen de 1978

Lo ocurrido el domingo en Catalunya tiene rebote inmediato en Euskal Herria. EH Bildu ha propuesto hoy a través de su líder, Arnaldo Otegi, la conformación de una mesa vasca que haga un diagnóstico sobre las perspectivas del país en un contexto absolutamente nuevo: «Ayer se acabó el régimen de 1978».

«Esas reglas se han acabado, porque hacen trampas con ellas. El PP tiene el 10% de los votos aquí y sigue decidiendo por todos nosotros. Si no le gusta lo que hace el Parlamento Vasco, nos manda a la Policía. Esto es insostenible. No vamos a permitir que trileros nos hagan participar en un juego con las cartas marcadas. Con estas reglas de juego, en el Bernabéu y con el árbitro comprado, no se puede jugar», ha dicho Otegi.

Considera que la prioridad de ese diálogo político en Euskal Herria debe ser «decir la verdad a la gente» sobre la nueva situación. Y asegura que en ella «el margen para la ambigüedad» se está acabando, hay que decantarse. Para Otegi, esa mesa debería «emitir una señal en positivo para el país» marcando con claridad «qué queremos hacer».

Preguntado por la voluntad del PNV para ello, se ha mostrado respetuoso: «Es una decisión que corresponde al PNV. Pero la situación está abocando a grandes acuerdos, aquí no sobra nadie. Y me imagino que el PNV estará haciendo también esta reflexión y todos seremos conscientes de que las cosas están cambiando. EH Bildu va a estar ahí sin duda y esperemos que el PNV también». El planteamiento de la fuerza que lidera será demandar un Estado propio.

Sobre lo ocurrido el 1-0, Arnaldo Otegi ha remarcado que el referéndum de autodeterminación en Catalunya ha sido «legal y vinculante» y que ahora les toca a las instituciones catalanes decidir «de qué manera lo implementan». En cuanto a la acción represiva del Estado, no le ha producido sorpresa alguna dados los antecedentes en Euskal Herria y el dato palmario de que «cuando traes 12.000 policías en barcos es para esto». No obstante, sí ha recalcado tanto el impacto que han tenido las cargas en la ciudadanía catalana como el que han producido en la esfera internacional.