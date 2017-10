El Parlamento debatirá el mismo día el Plan Director de Policía y las enmiendas a la Ley de Policías

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos y en contra de UPN, que el citado Plan Director se debata en el pleno del Parlamento, lo que, según Adolfo Araiz (EH Bildu) «no es novedad», ya que ha sucedido también en otras ocasiones.

Ese acuerdo se ha adoptado en la misma jornada en la que los socios del Gobierno, a instancias de Geroa Bai y EH Bildu, van a mantener una reunión para tratar de acercar posturas respecto a la Ley de Policías, una vez que Podemos e I-E han registrado una enmienda a la totalidad al texto propuesto por el Gobierno.

El objetivo, según Koldo Martínez, Geroa Bai, es tratar de convencerles de que retiren la enmienda a la totalidad y acercar posturas en torno a las 22 enmiendas parciales que han presentado junto con EH Bildu y que, en su opinión, «encarrilan el debate necesario sobre la Ley de Policías».

Martínez se ha mostrado convencido de que una nueva ley de Policías es «necesaria para un despliegue real», y su no aprobación va a suponer «un repliegue, porque supone volver a la ley de 2015».

En la misma línea se ha pronunciado Adolfo Araiz, EH Bildu, quien ha dicho que no entendería que se rechace este proyecto y que luego se presente como una proposición de ley.

Sobre la falta de acuerdo sindical en torno a la propuesta del Gobierno ha reiterado que «no es la primera vez que se aprueban proyectos de ley con falta de asentimiento sindical».

Podemos se mantiene en su rechazo al texto, según ha asegurado su portavoz Mikel Buil, quien ha dicho que acudirán a la reunión, si bien ha mostrado dudas de que la comisión de seguimiento del acuerdo programático sea el marco adecuado para tratar una cuestión como ésta que, según ha dicho, no está recogida en ese acuerdo.

Ha apuntado que no aprobar el proyecto de ley propuesto no significa que no se puedan convocar ofertas públicas de empleo o que no se puedan asumir competencias.

Igualmente mantiene su postura I-E, según Marisa de Simón, quien, no obstante, ha manifestado que están convencidos de que «hay posibilidad de llegar a acuerdos», remarcando que es preciso un acuerdo entre el Gobierno de Nafarroa y la mayoría sindical.

Ha insistido en que es preciso superar la ley actual para «contar con una Policía foral y Municipal de calidad que pueda abordar las necesidades que tiene la ciudadanía navarra».

Desde la oposición, Javier Esparza, UPN, ha criticado que se quiera mezclar el debate de la Ley de Policías con el Plan Director para generar «más caos» y «distraer la atención, para no asumir que su ley no tiene mayoría suficiente en el Parlamento».

Esparza ha abogado por debatir sobre el modelo policial «sosegadamente, desde el acuerdo y la escucha», con un debate previo de los grupos parlamentarios y ha avanzado que no apoyarán «ningún modelo policial que pase porque la Guardia Civil y la Policía Nacional se vayan de Navarra».

Sobre la Ley de Policías preguntará en el próximo Pleno el PSN, según su portavoz María Chivite, quien ha dicho que quieren saber si la presidenta Uxue Barkos tiene intención de hacer algo respecto, porque «el Gobierno está en una huida hacia adelante con una ley que no tiene apoyos suficientes» y que debería retirar.

A su juicio, se «está maniobrando» para presionar los socios y tras denunciar la «incapacidad de diálogo de la consejera y del Gobierno», ha dicho que espera no se use alguna estrategia para dilatar el debate de las enmiendas a la totalidad, y que no se pretenda simultanear este con el debate del Plan Director.

Ana Beltrán, PPN, ha expresado su negativa a que el Plan Director de la Policía Foral se debata en el mismo pleno que las enmiendas a la totalidad a la Ley de Policía, lo que considera una «estrategia para esconder el fracaso del Gobierno, un fracaso estrepitoso, en la negociación de la Ley de Policías».