Puigdemont insiste: «El resultado es vinculante y tenemos el deber de aplicarlo»

Carles Puigdemont, president del Govern catalán, ha comenzado su comparecencia tras la reunión del Consell Executiu informando sobre la creación de una comisión de investigación por la «vulneración de derechos funtamentales» durante la jornada de ayer en Catalunya. Para ello emprendenrán todas las acciones legales para tratar de depurar las responsabilidades políticas y policiales.

La comisión mezclará a expertos fuera del Govern con su equipo jurídico, y el propio Ejecutivo se personará como acusación particular: «La jornada de violencia gratuita de ayer no se puede volver a repetir y no puede quedar impune».

Relacionado con la violencia que marcó la jornada del 1-O, también ha exigido la retirada de las fuerzas policiales españolas «que se han desplegado en un país que siempre ha actuado pacíficamente». «Ayer hubo actuaciones impropias de las supuestas fuerzas del orden», ha añadido.

Ha considerado el president que el momento que vive Catalunya «aconseja mediación», y ha dirigido su mirada a la comunidad internacional, en especial a Europa: «Es evidente que Europa tiene que dejar de mirar a otro lado».

Pero, ante todo, Puigdemont ha dejado claro que seguirá con la hoja de ruta marcada. «El referéndum es válido. El resultado es vinculante y tenemos el deber de aplicarlo», ha asegurado. «No hay otra opción», ha añadido, para detallar que será el Parlament quien aplique los resultados y tome las decisiones. En ese sentido, presupone el president que ningún partido actuará unilateralmente.