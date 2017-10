Uxue Barkos tilda de «desproporcionada» la actuación policial en Catalunya

Barkos, que ha asistido a la apertura del programa de actos del 30 aniversario de la Universidad Pública de Nafarroa (UPNA), ha indicado a los periodistas que «nos hubiera gustado ver a responsables del Ejecutivo central haciendo propuestas de diálogo», en lugar de dar una respuesta policial que fue «desproporcionada», una apreciación que comparte «la comunidad internacional».



Ha mostrado su «profunda preocupación» por la imagen que «ante la comunidad internacional ha quedado, de alguna manera, escrita en esas imágenes tremendas en torno a lo que el Estado español nunca debe ser y nunca debería haber sido».



En este contexto, ha destacado la «la dignidad de un pueblo que levantaba las manos en señal clara de no buscar una confrontación violenta» frente a «esa actuación policial», de la que ha destacado y se ha referido la imagen de «ver urnas arrancadas por miembros de la policía, que tiene un papel, lógicamente, en democracia. Pero, a nuestro entender, el papel ha de ser perfectamente acorde y perfectamente mesurado con el momento»



Cuestionada por una posible declaración de independencia, Barkos se ha mostrado partidaria de «esperar a que hable el Parlamente catalán. En este momento, cuando hablamos de palabra, de diálogo, clarísimamente estamos hablando de diálogo político en las cámaras soberanas. Nos confundimos si no le damos a la palabra, al diálogo, el valor y la importancia que tiene en este tipo de situaciones».



Sobre la posibilidad de que Nafarroa pudiera cuestionar su estatus jurídico, ha explicado que esa opción está «perfectamente bien redactada» en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española, que regula el mecanismo para una eventual unión entre Nafarroa y la CAV. Ha recordado que «algunos sueñan perpetuamente, o en cada convocatoria electoral», con ver la transitoria cuarta «definitivamente desaparecida», algo que «evidentemente» no comparte. «En la defensa de la capacidad de las navarras y los navarros, de que nadie decida nuestro futuro, sino que lo hagamos nosotros mismos, estaré siempre ahí».