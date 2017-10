Beaumont espera que «impere la racionalidad» en la Ley de Policías

Así lo ha señalado Beaumont a los periodistas antes de comparecer en comisión parlamentaria, a la que ha acudido a petición de PPN para informar sobre las negociaciones llevadas a cabo con los sindicatos sobre la Ley de Policías de Nafarroa.

«Hemos hecho todo lo que hemos podido», ha añadido la consejera, que ya durante su intervención ha detallado las reuniones mantenidas sobre este asunto.

En la sesión, Beaumont ha subrayado que en los últimos días, solo el sindicato APF ha dirigido un escrito al departamento, el pasado 28 de septiembre.

Tras destacar que «el resto no ha remitido texto alguno», ha señalado que la propuesta de la Administración implicaba un aumento de la masa salarial de más de cuatro millones de euros. Ya durante su turno de réplica ha añadido que «negociar es una cosa y llegar a acuerdos es otra».

Además, ha preguntado a los parlamentarios sobre «qué más creen que puede hacer la Administración cuando algunos de los sindicatos que no han hecho propuestas siguen sin hacerlas» y cuando otros, que sí las han hecho, «a última hora han decidido no apoyar la propuesta que había sido negociada con ellos y vuelven a plantear cuestiones aplazadas o ajenas a la ley». «¿Creen ustedes que se puede llegar a acuerdos en esas condiciones?», ha reivindicado.

Por el PP, Ana Beltrán, que ha denunciado el «chantaje, totalitarismo y la imposición» de la consejera, ha calificado como «muy grave» que esta ley se pretenda «politizar». Además, ha lamentado que la consejera «no cree en la Policía Foral» porque si lo hiciera, «no plantearía una ley chantaje».

«Les ha dado igual que no haya consenso policial, -ha matizado-, han conseguido su propósito, que es traer al Parlamento un Plan director que pretende echar de Navarra a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».

Por UPN, Sergio Sayas ha considerado que habrá que pedir responsabilidades a la presidenta del Gobierno navarro, Uxue Barkos. «Si usted ha machacado a la Policía Foral y ha faltado al respeto a los sindicatos y a las instituciones es porque la presidenta lo permite, lo ampara y lo aplaude», ha precisado, tras afirmar que a la consejera le ha sobrado «prepotencia» y le ha faltado tanto «disposición al diálogo» como «humildad».

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Patxi Leuza ha matizado que «no es que el Gobierno no haya querido negociar, sino que los sindicatos no han querido sentarse a la mesa». «Que a estas alturas se diga que el Gobierno no ha negociado no tiene sentido», ha reivindicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que «ha habido dos actitudes sindicales», de las que «una ha estado dispuesta a hablar aunque no haya habido acuerdo». «Se han dado pasos, solo que algunos sindicatos consideran que eso no es suficiente», ha aseverado, tras asegurar que «el debate no se ha acabado».

El parlamentario de Podemos-Ahal Dugu Rubén Velasco se ha mostrado «optimista» al considerar que «de aquí al 19 de octubre habrá avances», frente a Inma Jurío, PSN, que ha apostillado que «lo que subyace es una verdadera falta de voluntad de negociación». «Hasta los dos sindicatos que confiaron en usted dieron por rotas las negociaciones y lo achacaron a su imposición», ha añadido.

Finalmente, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha asegurado que «una nueva ley que modifique la anterior debiera contar con el apoyo de la mayoría sindical». «Si el 19 de octubre no hay acuerdo con la mayoría de la representación sindical, rechazaremos este proyecto de ley», ha reiterado Nuin, que ha pedido «que se siga negociando».