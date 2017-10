Hernando (PP) tacha de «nazi» la huelga y asegura que «ERC y la CUP están deseando muertes»

En una entrevista en RNE, Hernando ha acusado al president Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras de llevar a cabo una «política de corte nazi» para acosar al discrepante y convertir a las personas en máquinas que no piensan las consecuencias de sus actos.



A su juicio, el referéndum del domingo «fue un fracaso y lo saben, si hubiese ido bien habrían convocado elecciones». Como argumento ha explicado que el 1-O hubo «muchos más millones» de personas que se quedaron en sus casas en un «acto de heroicidad», pese al «acoso personal» ejercido por toda la «maquinaria» de la Generalitat.



Para Hernando, Puigdemont puede «liderar una turba de violentos, pero no tiene capacidad para liderar Cataluña. Esto tiene que acabar y lo tienen que acabar ellos».



El portavoz del PP ha defendido la actuación de la Guardia Civil y la Policía española, hay defendido que «hay 4 heridos, no 890», y ha vaticinado que «los que intentan saltarse la soberanía nacional, el Estado de Derecho y la unidad de España no se van a salir con la suya».