Bruselas lleva a Irlanda ante el TJUE por no recuperar 13.000 millones en ayudas ilegales a Apple

Bruselas exigió a Dublín en agosto de 2016 que recuperara esa cifra más intereses tras concluir en una investigación que la multinacional de Tim Cook tuvo que pagar «sustancialmente menos» impuestos que otras empresas, gracias al trato «selectivo» que le ofreció el Gobierno irlandés entre 2003 y 2014.



«Ha pasado un año desde la decisión de la Comisión e Irlanda sigue sin haber recuperado esa suma, ni tan siquiera en parte», ha criticado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha dicho «entender" que la recuperación de las ayudas ilegales puede ser «compleja» en algunos casos, pero ha expresado la disposición de Bruselas a ayudar a Dublín en la tarea y ha avisado de que los Estados miembro deben avanzar lo necesario para «restablecer la competencia».



Irlanda contó con un plazo de cuatro meses –hasta el 3 de enero de este año– para cumplir con la demanda de Bruselas, que alerta de que la compañía se sigue beneficiando de esa ventaja irregular mientras no devuelva las ayudas. Las autoridades irlandesas alegan que están aún calculando el monto exacto de las ayudas y es un trabajo que «solo planea acabar en marzo de 2018 como pronto».



Dublín, que desde el inicio expresó su «total desacuerdo» con el resultado de la investigación de Bruselas, también llevó el caso a los tribunales y a finales de 2016 presentó un recurso ante el TJUE para evitar tener que recuperar los impuestos no pagados.



Reclama 250 millones a Amazon por ayudas en Luxemburgo



Además, la Comisión Europea ha reclamado a la multinacional estadounidense Amazon que devuelva 250 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo, al determinar tras una investigación iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.



El Ejecutivo comunitario ha concluido que el ‘tax ruling’ concedido por Luxemburgo a la compañía de Jeff Bezos en 2003, que se prolongó hasta 2011, redujo los impuestos pagados por la firma en este país «sin una justificación válida».



«Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon. En consecuencia, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no fueron gravados. En otras palabras, se permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional», ha criticado Vestager.