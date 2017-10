Iriarte (EH Bildu): «Todos los poderes del Estado siguen anclados en la España una, grande y libre»

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Gasteiz, Iriarte ha afirmado que el concepto de «España una, grande y libre» quedó «bien atado en la transición entre el franquismo y el padre de Felipe VI» y que este ahora continua con esa idea.

Ha destacado que las palabras del monarca español no han aportado «ninguna novedad», ya que «se ha limitado a ratificar que de este Estado no se puede esperar nada que no sean amenazas, represión y negación de nuestros derechos nacionales».

Por eso, «más importante que lo que puedan hacer en España es lo que podamos hacer, decir y decidir en Euskal Herria y en Catalunya», ha expuesto la parlamentaria abertzale.

Lo que pasa en Catalunya «no es ajeno y afecta directamente a Euskal Herria» y, por tanto, ha argumentado Iriarte, «defender sus derechos nacionales es defender los derechos nacionales de Euskal Herria».

Ha emplazado en este sentido al lehendakari, Iñigo Urkullu, a «posicionarse sin fisuras al lado del pueblo catalán», a que «se ponga a disposición» de la Generalitat y a que «utilice todos sus resortes para que se respete la voluntad democrática expresada por las urnas en el pueblo catalán» el pasado domingo.

«Al lehendakari hay que pedirle más que un ‘tuit’ expresando decepción» [por el discurso del rey] y debe «mojarse e implicarse en la solución» y «pasar de la inacción a la acción», ha urgido la parlamentaria de EH Bildu.

Iriarte ha anunciado además que la coalición soberanista tiene previsto pedir la comparecencia de Urkullu en el Parlamento para que detalle los pasos que tiene previsto dar su gobierno en torno a este tema.