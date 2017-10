Piqué: «No les voy a dar ese lujo de irme y que se sientan ganadores»

El defensa del FC Barcelona, que el año pasado anunció que dejaría el combinado hispano tras el Mundial de Rusia de 2018, ha reconocido que ha pensado en abandonarlo ya, habida cuenta del trato que recibe por una parte de la afición. «Sí, me he planteado dar un paso al lado pero hay que valorar todas las opciones y valorándolo mucho creo que lo mejor es continuar y aceptar el reto de dar la vuelta a la situación. Irse ahora sería dar la razón a toda esa gente, que no creo que haya una mayoría, que entiende que la mejor solución es silbar e insultar. No les voy a dar ese lujo de irme y que se sientan ganadores. Siento que hay mucha más gente que desea que me quede», ha indicado.



«El primer día a puertas abiertas el entreno fue difícil porque obviamente no te gusta que la gente que apoya y anima a tu equipo esté en tu contra. Recibir silbidos e insultos no es del agrado de nadie pero es un reto para mí darle la vuelta. Es imposible poner en duda mi compromiso, llevo aquí desde los 15 años y considero esto una familia junto a compañeros, doctores, fisios, empleados de la federación y gente de prensa», ha añadido.



Respecto al referéndum catalán, en el que depositó su papeleta en una urna, Piqué ha subrayado que «las personas tenemos opiniones y es imposible que todos pensemos igual. Todo el mundo sabe que yo estoy a favor de que se pueda votar –nunca se ha posicionado sobre el sentido de su voto– y respeto que gente como Rafa Nadal pueda pensar que no. En el vestuario hablamos de esto y creemos que se puede solucionar, pero no nos toca a nosotros. Somos futbolistas».

«Tendemos a llevar todo al sentimentalismo y fanatismo»

Preguntado acerca de si no es incongruente ser independentista y jugar con la selección española, ha sido tajante: «No es incongruente mi postura. Te lo llevo al extremo, que no es mi caso, creo que un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y el independentista no tiene nada en contra de España. El catalán no está en contra de España, solo quiere su propio país. Si no hay selección en Catalunya, y no tienes nada en contra de España, que es un país de la hostia, ¿por qué no podría jugar un independentista con la selección española? Tendemos a llevar todo al sentimentalismo y fanatismo».



«Es muy difícil entender desde fuera lo que está pasando en Catalunya, porque la televisión os muestra lo que quiere. El diálogo acerca a las personas. Estamos en un punto en que se está radicalizando todo. Catalunya es el hijo de 18 años que se quiere ir de casa. Siente que se le trata de una forma que no se acerca a la vida real. El gobierno de España tiene que sentarse y dialogar o el hijo se le va. No pierde nada sentándose a hablar», ha explicado.



Piqué se ha definido como «una persona coherente» que defiende lo que piensa. «Entiendo que muchos piensen distinto, solo pido que respeten mi opinión, que nos sentemos a dialogar entre todas las personas, no solo los políticos. Estoy convencido de que hay muchísima gente fuera de Catalunya a favor de que los catalanes puedan votar. Otros tienen una opinión muy diversa. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana y hay que respetarse entre todos. Prima el respeto y con el diálogo se puede llegar a buen puerto», ha remachado.