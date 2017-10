Tano, «muy contento» de volver a ejercitarse con el grupo tras ocho meses

«Volver a los entrenamientos con el grupo es para mí ilusionante y gratificante, y estoy muy contento», ha dicho Tano, que sufrió en febrero una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha.

Ha señalado que no tiene dolor y que debe trabajar «duro» para ponerse al nivel de sus compañeros, ya que tienen un «ritmo alto». «Después de casi ocho meses me está costando, porque los compañeros están muy bien físicamente», ha comentado.

El defensa mallorquín ha indicado que su lesión ha sido «muy dura y dolorosa», sobre todo en el aspecto «mental», ya que la cabeza «te juega malas pasadas».

«Es verdad que hay momentos de decaída. Ves que no avanzas y te dan ganas de dejar la profesión, pero hay que ser constantes y nunca me he rendido gracias al apoyo de mi familia y mi representante», ha declarado.

Tano ha indicado que no se marca «ningún plazo» para volver a entrar a una convocatoria y poder jugar, y ha subrayado que quiere encontrar su «mejor versión» para a partir de ahí empezar a contar para el entrenador.

Ha dicho que el apoyo de los compañeros «no se paga con nada» y sobre la marcha del equipo ha destacado que la plantilla se ha adaptado a la forma de juego de Diego Martínez y los jugadores «están disfrutando».

Preguntado por si encaja en ese estilo de juego, ha dicho: «Vengo de filiales que siempre han jugado la pelota. Aquí cuando vine me pidieron un cosa y me tuve que adaptar. Me amoldaré a lo que me pida el míster».