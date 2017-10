Ayerdi niega que la falta de partida presupuestaria impida ejecutar la obra del TAV

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo navarro, Manu Ayerdi, ha manifestado que la entrega o no en un plazo determinado de los proyectos para que se pueda ejecutar obra del tren de alta velocidad en el herrialde «no depende solo del Gobierno de Navarra». Ayerdi ha añadido además que «no es cierto» que si no hay partida presupuestaria en 2018, no se pueda ejecutar obra.