Aznar urge a Rajoy a «emplear todos los instrumentos constitucionales» en su mano

El expresidente José María Aznar, a través de su Fundación FAES, le ha leido la cartilla a su sucesor, Mariano Rajoy. «El Gobierno debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga», señala este think tank derechista, que recuerda al Ejecutivo que su mayoría parlamentaria es suficiente para activar «toda la potencia política prevista para la defensa de la Constitución».



«No se puede pretender hallar ahí excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia y coste. Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza», añade en un análisis titulado «El precio de la libertad».



FAES insiste en recordar al Gobierno que debe emplear todos los instrumentos constitucionales –no menciona ninguno en concreto–, que no sólo están a su disposición, sino que tiene «la inexcusable obligación de utilizar. Y de hacerlo inteligente y eficazmente».



El documento subraya que en Catalunya no cabe ya insistir en los errores «ni un minuto más. Errores de diagnóstico y de gobierno que han impedido establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo».



Por el contrario, alaba la actuación del rey y asevera que el Estado español ha encontrado en Felipe VI «su mejor intérprete, sensibilidad y aliento para superar esta crisis».



FAES remarca que los pactos sobre los que se ha asentado la convivencia han sido rotos «y habrá que ocuparse de ello», pero que en primer lugar se debe «reducir a cero» la capacidad de acción de los «verdaderos responsables de este crimen».