Barkos asegura que el rechazo a la Ley de Policías será «una bofetada a la sociedad»

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Nafarroa, Uxue Barkos ha afirmado que «se busca la derrota del Gobierno y la votación en contra de ese texto lo será en gran medida, pero va a salir perdiendo el conjunto de la sociedad».

A continuación, Barkos ha señalado que estas palabras no son «amenazas», sino que está «advirtiendo» a los grupos «para que tengan conocimiento de lo que están haciendo», y ha criticado en ese sentido que se hayan presentado cuatro enmiendas a la totalidad sin texto alternativo. «Nadie durante el año y medio en el que se ha prolongado este proceso ha venido con un texto alternativo», ha censurado.



La jefa del Ejecutivo ha vaticinado que, al no aprobarse la ley, «se va a producir un repliegue efectivo y no vamos a poder atender desde Policía Foral la investigación de determinados delitos».

Además, en cuanto al proceso que ha rodeado a este proyecto, Barkos ha defendido que se ha desarrollado «una negociación con decenas y decenas de reuniones, en las que miembros del departamento y de Policía Foral han estado reunidos durante muchas decenas de horas».

«Puede negarse que sea el mejor de los textos, puede afirmarse que es mejorable y que se necesita el consenso, y en eso nos hemos afanado», ha asegurado.

Sin embargo, la portavoz del PSN, María Chivite, ha afirmado que el proyecto de ley «se ha hecho a espaldas de la Policía, con imposiciones y con nula voluntad real de negociación, y eso no puede acabar bien». «Aunque se aprobara la ley, no sería una buena ley, porque no se puede aplicar una ley con la que todo el colectivo está en contra», ha dicho.

Por ello, ha pedido a la presidenta que «ponga cordura en todo esto y si es necesario se empiece desde el principio». «No se puede engañar a la ciudadanía diciendo que es una ley para tener una policía en modelo de exclusividad, que es lo que anuncia el Gobierno. Para eso, harían falta más recursos y un acuerdo con el Estado», ha indicado, para pedir que el Gobierno «retire la ley y deje de tensionar al colectivo». «Cuando alguien apuesta al todo o nada, si las cosas salen mal, las consecuencias las tendrá que asumir también la presidenta en primera persona», ha indicado.