El Ejecutivo navarro reconoce la necesidad de una fuerte inversión para la conservación de carreteras

Manu Ayerdi, que ha respondido a una interpelación del PSN en el Pleno de Control, ha explicado que en 2017 se ha incrementado en ocho millones el presupuesto para conservación con respecto al año 2016 y se están abordando otras actuaciones, como la mejora en túneles de la N-121-A por 2,1 millones de euros.



No obstante, ha afirmado que «la resolución definitiva» de la situación de las carreteras es de «una magnitud económica tal que requiere de un amplísimo debate político y social sobre la búsqueda de fuentes de financiación».



Ayerdi ha explicado que hasta ahora «la falta de recursos presupuestarios» ha llevado a efectuar una conservación curativa, es decir, actuar sobre aquellos puntos cuando existe una «imperiosa necesidad de evitar el deterioro o cuando existe riesgo para los usuarios. Estas actuaciones son eficaces, pero al no poder realizarse la actuación preventiva, se va acumulando un déficit de actuaciones, que en este momento se cifraría en unos 150 millones de euros».



El vicepresidente ha agregado que la actuación para los próximos años va a estar condicionada por la disponibilidad presupuestaria y, en este sentido, ha advertido de que «no estamos en condiciones de plantear una estrategia presupuestaria garantizada y sólida para abordar todos o parte de los déficit acumulados en los últimos diez años».



Guzmán Garmendia, por el PSN, ha considerado que el vicepresidente «mantiene una actitud de derrotismo» y ha advertido de que «estamos muy lejos de lo que se requiere en presupuesto» para la conservación de carreteras. «En dos años, el Gobierno no ha hecho nada, lo de siempre. Habla de planes, de escribir, de atacar la situación, y mientras tanto no hace nada, y las carreteras de Navarra, deteriorándose. ¿Se ha aumentado el presupuesto? ¿Se ha abordado la situación con valentía? No se ha abordado el tema y es lo que nos preocupa».



Garmendia ha criticado que, «mientras tanto, sufren los habitantes de Navarra, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos» y ha apuntado que en la primera mitad de 2017 los accidentes de tráfico han crecido hasta un total de 2.290, frente a los 2.204 que se registraron en el mismo periodo de 2016. «Basta ya de propaganda y de anuncios. Hay que buscar el dinero para el mantenimiento de carreteras», ha significado.



El vicepresidente ha considerado que Garmendia ha relacionado «con cierta ligereza» los accidentes de tráfico con el estado de las carreteras y ha señalado que «la evolución de la mortalidad en las carreteras va en significativo descenso, aunque siempre será un número excesivo».



Luis Zarraluqui, UPN, ha abogado por abordar con «realismo y ambición» esta cuestión y ha considerado necesario «buscar nuevas fuentes de financiación».



En opinión de Rafael Eraso, Geroa Bai, es «evidente» la apuesta del departamento por la mejora de la red de carreteras, tras lo que se ha mostrado a favor de incrementar los presupuestos en este área.



Maiorga Ramírez, EH Bildu, ha instado a reflexionar sobre cómo se ha actuado respecto a las infraestructuras y proceder para que no se vuelvan a cometer los mismos errores.



Carlos Couso, Podemos-Ahal Dugu, ha apuntado que el deterioro de las carreteras no es cosa de los dos últimos años, sino una acumulación de muchos años, por lo que ha apelado a la responsabilidad de UPN y PSN en esta cuestión.



Javier García, PPN, ha opinado que la situación en los últimos meses «lejos de mejorar ha empeorado» y ha pedido un esfuerzo para incrementar las partidas presupuestarias.

José Miguel Nuin, Izquierda-Ezkerra, ha comentado que hoy se ha reconocido que hay un problema de financiación, pero el PSN no ha presentado «ninguna propuesta», por lo que se sigue igual.